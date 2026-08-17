قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: سنواصل الدفاع عن المنطقة بالتعاون مع السعودية
بين البقاء والاحتراف الأوروبي.. كيف يدير الأهلي مستقبل مصطفى شوبير؟
مسيرات بريطانية تشارك في هجمات أوكرانية داخل الأراضي الروسية لأول مرة
استدرج الأطفال إلى شقته بأبو زعبل.. عجوز الخانكة يواجه هذه العقوبة بالقانون
السعودية ترفع توطين مهن إدارة المشاريع إلى 70% اعتبارًا من فبراير 2027
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
بعد رحيل الجزيري وحسام عبد المجيد.. كيف يعوض الزمالك الراحلين في ظل إيقاف القيد؟
الدفاع الروسية: إسقاط 205 مسيرات أوكرانية غربي البلاد
الاتحاد الأوروبي يتوعد روسيا: سنفرض عقوبات واسعة عليكم
الأنسولين المحلي والمستورد.. الصحة توضح آليات توفير العلاج وتطمئن المرضى
الدينار بـ163.7 جنيه... أسعار العملات العربية بداية تعاملات اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات الترصد والاكتشاف المبكر للمخاطر الصحي

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل متخصصة للتدريب على النسخة المحدثة من برنامج EIOS (Epidemic Intelligence from Open Sources) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة الترصد الوبائي وتعزيز قدراتها على الاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة للمخاطر الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن التدريب يعكس حرص الوزارة على الاستفادة من أحدث التقنيات والأدوات العالمية في الرصد والاستطلاع الوبائي، وتعزيز التعاون مع المنظمة لرفع كفاءة المنظومة الوطنية بما يسهم في سرعة اكتشاف التهديدات المحتملة وتحليلها وتقييم مخاطرها ودعم اتخاذ القرار والاستجابة الفعالة في الوقت المناسب.

النسخة المحدثة من البرنامج

وأشار إلى أن التدريب يركز على النسخة المحدثة من البرنامج الذي يمثل إحدى الأدوات التقنية الداعمة لمنظومة الترصد المبني على الحدث (Event-Based Surveillance – EBS)، حيث توفر خصائص متطورة تساعد على البحث المنهجي وتحليل المعلومات ورصد الإشارات الصحية المبكرة من المصادر المفتوحة بكفاءة ودقة أعلى بما يدعم الاكتشاف المبكر واستشراف المخاطر والتنبؤ بالتهديدات والأحداث الصحية المحتملة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن التغيرات المتسارعة في أنماط التهديدات الصحية وسهولة حركة الأفراد وانتقال الأمراض عبر الحدود تفرض تعزيز الجاهزية والاستعداد المسبق باعتبارهما ركيزة أساسية لحماية الأمن الصحي، مشدداً على أهمية التطوير المستمر لأدوات الرصد والاكتشاف المبكر واستشراف المخاطر بما يتيح التعامل السريع والفعال مع أي تهديدات محتملة بما في ذلك الأحداث العابرة للحدود.

وأوضح الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة أن القطاع يولي أهمية كبيرة للتحديث المستمر لآليات العمل وتطوير مهارات الكوادر في استخدام المنصات والأدوات الرقمية الحديثة بما يعزز القدرة على رصد الأحداث غير المعتادة واكتشافها مبكراً والتحقق منها وتقييم مخاطرها واستشراف تداعياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وتنسيق الاستجابة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف أن التدريب يستهدف الكوادر والعاملين بالإدارة العامة للوبائيات والترصد على المستوى المركزي وفرق الترصد بالمحافظات بهدف تعزيز التكامل وتبادل المعلومات وتوحيد آليات رصد الإشارات وتقييمها وربط مخرجات البرنامج بأدوات العمل المعتمدة ضمن منظومة الترصد المبني على الحدث بما يدعم كفاءة المنظومة الوطنية وقدرتها على الاكتشاف المبكر والتعامل مع الأحداث وفق أعلى المعايير الدولية.

وزارة الصحة والسكان Epidemic Intelligence from Open EIOS الترصد الوبائي الاستجابة السريعة الاستطلاع الوبائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

الأهلي

جناح الأهلي يدخل حسابات أندية في ليبيا والمغرب | تفاصيل

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

الحسين عموتة

بالأسماء.. عموتة يحدد ملامح قائمة الأهلي في الموسم الجديد

إجازة المولد النبوي 2026 .. هل تُرحّل إلى الخميس 27 أغسطس؟

إجازة المولد النبوي 2026 .. هل تُرحّل إلى الخميس 27 أغسطس؟

غزل المحلة

اعتذار رسمي للأهلي.. غزل المحلة يرد على أزمة تصريحات شريف الخشاب بشأن صفقة محمود صلاح

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| فيراري لوتشي الكهربائية تباع بسعر لا يصدق..7 علامات تدل على تلف إطارات سيارتك

آبل

أبل تدرج هاتف iPhone X رسميا في قائمة المنتجات المتقادمة وتنهي دعمه

اطارات السيارة

7 علامات تدل على تلف إطارات سيارتك.. ما هم؟

بالصور

سعره يتجاوز 365 ألف جنيه.. روبي تلفت الأنظار بفستان جريء في أحدث حفلاتها

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل الفراخ المحشية

طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية
طريقة عمل القراخ المحشية

استخراج كعب عمل إليكتروني.. الرابط والطريقة

استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل
استخراج كعب عمل

سعر خيالي.. إطلالة بوسي تشعل السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد