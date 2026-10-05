قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18
الصين توشك على كسر هيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الرئيسين الراحلين السادات وعبدالناصر
وفاة ابنة القارئ الراحل مصطفى إسماعيل.. وأحمد نعينع ينعيها
الدواجن والسكر.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين
أسعار الخبز تحت رقابة التموين.. تفاصيل جديدة بشأن سعر الرغيف الحر والبلدي ومستجدات الفينو
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول
الطقس اليوم الاثنين.. أمطار رعدية وشبورة ورياح على عدة مناطق
مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية
3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها
وزير الخارجية يلتقي نظيريه التشادي والليبي.. تعزيز مكافحة الإرهاب وتفعيل تجمع الساحل والصحراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية يعقد الملتقى التاسع.. شبهات وردود حول التكرار في القرآن

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
عبد الرحمن محمد

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، عقب صلاة المغرب بمدينة البعوث الإسلامية، الملتقى التاسع من ملتقيات «شبهات وردود»، التي تنظمها اللجنة العليا لشئون الدعوة بالمجمع ضمن برنامج «منبر الوعي»، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

ويأتي الملتقى تحت عنوان «شبهات المستشرقين والحداثيين حول التكرار في القرآن الكريم والرد عليها»، ويحاضر خلاله د. حسني التلاوي، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر الشريف، فيما يدير اللقاء الشيخ يوسف المنسي، عضو الأمانة المساعدة للجنة العليا لشئون الدعوة بالمجمع.

ويناقش اللقاء قضية التكرار في القرآن الكريم، وما أثير حولها من شبهات لدى بعض المستشرقين والحداثيين، مع تسليط الضوء على الأبعاد البلاغية والبيانية المرتبطة بهذه القضية، وتقديم معالجة علمية لما يثار بشأنها، في ضوء خصائص النص القرآني وطبيعة أسلوبه.

ويستهدف الملتقى توضيح أوجه الحكمة والبلاغة في تناول القضايا والموضوعات التي قد يرد فيها التكرار بالقرآن الكريم، والرد على التصورات التي تتعامل مع هذا الأسلوب بمعزل عن السياق القرآني وخصائص التعبير فيه.

وتأتي سلسلة ملتقيات «شبهات وردود» ضمن جهود مجمع البحوث الإسلامية لترسيخ الوعي الديني الرشيد، ومواجهة الشبهات والمفاهيم المغلوطة، خاصة بين الشباب، من خلال مناقشة القضايا المرتبطة بالقرآن الكريم وعلومه وفق معالجة علمية رصينة.

ويعتمد المجمع في هذه الملتقيات على المنهج الأزهري في تناول القضايا الفكرية والدينية، ودقة النقل والتحقيق العلمي، بما يساعد على بناء وعي قادر على فهم القضايا المتعلقة بالقرآن الكريم بعيدًا عن القراءات المجتزأة أو الأحكام القائمة على تصورات غير دقيقة.

البحوث الإسلامية الملتقى التاسع شبهات وردود شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

غرامة فاتورة الكهرباء 7% .. موعد تطبيقها والفرق عن زيادة الأسعار

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

مصطفى شوبير

شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى

شيكابالا

شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير

فاتورة الكهرباء

زيادة 7% على فاتورة الكهرباء.. حالة واحدة ترفع قيمة المستحقات

بالصور

دينا الشربيني تتألق في أحدث جلسة تصوير

دينا الشربينى
دينا الشربينى
دينا الشربينى

فيديو

لما جبريل

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد