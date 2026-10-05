البحوث الإسلامية يعقد الملتقى التاسع.. شبهات وردود حول التكرار في القرآن

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، عقب صلاة المغرب بمدينة البعوث الإسلامية، الملتقى التاسع من ملتقيات «شبهات وردود»، التي تنظمها اللجنة العليا لشئون الدعوة بالمجمع ضمن برنامج «منبر الوعي»، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

ويأتي الملتقى تحت عنوان «شبهات المستشرقين والحداثيين حول التكرار في القرآن الكريم والرد عليها»، ويحاضر خلاله د. حسني التلاوي، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر الشريف، فيما يدير اللقاء الشيخ يوسف المنسي، عضو الأمانة المساعدة للجنة العليا لشئون الدعوة بالمجمع.

ويناقش اللقاء قضية التكرار في القرآن الكريم، وما أثير حولها من شبهات لدى بعض المستشرقين والحداثيين، مع تسليط الضوء على الأبعاد البلاغية والبيانية المرتبطة بهذه القضية، وتقديم معالجة علمية لما يثار بشأنها، في ضوء خصائص النص القرآني وطبيعة أسلوبه.

ويستهدف الملتقى توضيح أوجه الحكمة والبلاغة في تناول القضايا والموضوعات التي قد يرد فيها التكرار بالقرآن الكريم، والرد على التصورات التي تتعامل مع هذا الأسلوب بمعزل عن السياق القرآني وخصائص التعبير فيه.

وتأتي سلسلة ملتقيات «شبهات وردود» ضمن جهود مجمع البحوث الإسلامية لترسيخ الوعي الديني الرشيد، ومواجهة الشبهات والمفاهيم المغلوطة، خاصة بين الشباب، من خلال مناقشة القضايا المرتبطة بالقرآن الكريم وعلومه وفق معالجة علمية رصينة.

ويعتمد المجمع في هذه الملتقيات على المنهج الأزهري في تناول القضايا الفكرية والدينية، ودقة النقل والتحقيق العلمي، بما يساعد على بناء وعي قادر على فهم القضايا المتعلقة بالقرآن الكريم بعيدًا عن القراءات المجتزأة أو الأحكام القائمة على تصورات غير دقيقة.