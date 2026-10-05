5 شروط للتقديم لإمامة المصلين بالجامع الأزهر في رمضان.. تعرف عليها

أعلنت جامعة الأزهر، عن فتح باب التقديم لاختبارات الطلاب المرشحين لإمامة المصلين بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك.

وفتحت جامعة الأزهر باب الترشيح لإمامة المصلين في الجامع الأزهر خلال شهر رمضان، بشرط أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملا، وحسن الصوت مع جودة التلاوة، ومتفوق علميا ويتميز بالسلوك القويم، وأن يكون من جامعة الأزهر.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن موعد الاختبار للمرشحين سيكون يوم الأربعاء 7 أكتوبر في العاشرة صباحا بمقر الإدارة العامة لرعاية الطلاب بمبنى إدارة جامعة الأزهر بالدور السابع في مدينة نصر.

شروط الالتحاق بـ رواق الأزهر للقرآن

وفي إطار رسالته العالمية والمستمرة لنشر علوم كتاب الله، أعلن الجامع الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم والالتحاق بـ أروقة القرآن الكريم والقراءات والتجويد للعام الجديد، ويأتي الإعلان برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ليتيح فرصة مجانية فريدة لكافة الفئات العمرية من الأطفال والكبار لحفظ القرآن الكريم وتجويده على أيدي نخبة من المتخصصين والمحفظين المعتمدين وفي السطور التالية نتعرف على كيفية التقديم لأروقة القرآن الكريم بالأزهر وبالتفاصيل.

وأعلن الجامع الأزهر الشريف، اليوم الأحد، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الدارسين ببرامج رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات، بإجمالي أكثر من 35 ألف دارس.

ويبدأ التقديم من 3 أكتوبر ولمدة خمسة عشر يومًا حتى 17 أكتوبر 2026م، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، بما يتيح للراغبين فرصة حفظ كتاب الله تعالى، وتعلم أحكام تلاوته، وإتقان علومه وقراءاته، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.