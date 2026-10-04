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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

35 ألف دارس.. الجامع الأزهر يفتح باب التقديم للالتحاق بأروقة القرآن الكريم والقراءات بالمحافظات

الرواق الأزهري
الرواق الأزهري
محمد شحتة

أعلن الجامع الأزهر الشريف، اليوم الأحد، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الدارسين ببرامج رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات، بإجمالي أكثر من 35 ألف دارس. 

ويبدأ التقديم من 3 أكتوبر ولمدة خمسة عشر يومًا حتى 17 أكتوبر 2026م، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، بما يتيح للراغبين فرصة حفظ كتاب الله تعالى، وتعلم أحكام تلاوته، وإتقان علومه وقراءاته، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية. 

برنامج رواق القرآن الكريم

وأوضح الجامع الأزهر أن برامج رواق القرآن الكريم تهدف إلى تقديم منظومة متكاملة تجمع بين الحفظ والمراجعة والتلقين الصحيح والتدريب على أحكام التجويد، إلى جانب التعريف بالقراءات القرآنية، من خلال برامج تعليمية تراعي المستويات المختلفة للدارسين.

وتشمل البرامج المتاحة للتقديم: أولًا: رواق القرآن الكريم للطفل، الذي يستهدف قبول 26947 دارسًا من الأطفال، في الفئة العمرية من 5 إلى 7 سنوات، بشرط إتقان مبادئ القراءة والكتابة.

ثانيًا: رواق القرآن الكريم للكبار**، ويستهدف الدارسين من سن 14 عامًا فما فوق، بواقع 6000 دارس.

ثالثًا: برنامج التجويد للخاتمين لكتاب الله تعالى من الكبار، ويشترط للالتحاق به اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا، ويستهدف 1300 دارس.

رابعًا: رواق القراءات للخاتمين لكتاب الله تعالى حفظًا وأداء، مع حفظ متني التحفة والجزرية، ويشترط للالتحاق بالبرنامج اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا حفظًا وأداءً، ويستهدف 700 دارس.

خامسًا: رواق الإتقان المخصص للأطفال الخاتمين لكتاب الله تعالى والراغبين في تعلم قواعد التجويد، حيث يتيح البرنامج قبول 125 دارسًا فقط من الأطفال.

وأكد الجامع الأزهر أن القبول بهذه البرامج يتم وفقًا للشروط والأعداد المحددة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط المرفق، مع إتاحة التقديم إلكترونيًا خلال الفترة المحددة.

الأزهر الجامع الأزهر الرواق الأزهري تحفيظ القرآن الكريم القرآن الكريم شيخ الأزهر

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