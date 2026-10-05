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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين توشك على كسر هيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
أمنية رشاد الجلوي

كشف تقرير صادر عن بلومبرج إنتليجنس أن الفجوة بين شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية ونظيراتها الصينية تقلصت بشكل حاد خلال الأشهر الماضية، لتصل إلى أدنى مستوياتها، مع تحقيق شركات صينية، وفي مقدمتها ديب سيك (Deep Seek)، تقدماً لافتاً في أداء نماذج الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً للتقرير، أصبحت أفضل النماذج الصينية تتأخر عن نظيراتها الأمريكية بنحو 3% فقط وفقاً لمعايير القياس المرجعية، بعد إطلاق نموذج Deep Seek V4.1 Flash في سبتمبر، مقارنة بفجوة بلغت نحو 9% في مايو و15% في بداية العام.

وقال روبرت ليا، كبير المحللين لدى بلومبرج إنتليجنس، إن هذا التحسن المتسارع قد يمنح الشركات الصينية حصة أكبر من سوق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.

تقدم صيني رغم القيود الأمريكية

وأرجع التقرير التقدم الصيني إلى تنامي الخبرات المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي، وقدرة الباحثين الصينيين على تكييف نماذجهم للعمل بكفاءة على العتاد المحلي.

كما يثير هذا التطور تساؤلات بشأن فعالية القيود الأمريكية المفروضة على تصدير التقنيات المتقدمة، بما في ذلك رقائق إنفيديا (Nvidia)، والتي استهدفت الحد من قدرة الصين على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، ومنع شركات مثل هواوي (Huawei) من بناء بدائل محلية منافسة.

وأشار ليا إلى أن التقدم الصيني يثير مزيداً من الشكوك حول استدامة التفوق التكنولوجي الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.

ديب سيك يقترب من النماذج الرائدة

وصعد نموذج Deep Seek V4.1 Flash إلى المركز السادس عالمياً الشهر الماضي على مؤشر Live Bench، ليصبح أعلى نموذج صيني تصنيفاً منذ النجاح الذي حققه نموذج الاستدلال R1 عام 2025.

ويعتمد مؤشر LiveBench على تقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي في مجالات تشمل تحليل الأسئلة وحل المشكلات وتنفيذ المهام المعقدة.

وسجل نموذج ديب سيك 81.1 نقطة، مقابل 83.4 نقطة لأفضل نماذج شركة أنثروبيك (Anthropic)، ما يعكس تقلص الفجوة في الأداء بين النماذج الصينية والأمريكية الرائدة.

ورغم ذلك، لا تزال الشركات الصينية تمثل 3 نماذج فقط من بين أفضل 15 نموذجاً عالمياً وفق تصنيف LiveBench.

صعوبة تحقيق أرباح مستدامة

ورغم التقدم التقني، يرى التقرير أن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني يواجه تحديات في تحويل هذا التطور إلى أرباح مستدامة.

ويتوقع ليا أن يظل القطاع الصيني غير مربح حتى عام 2030، في ظل حرب أسعار شرسة وهوامش ربح منخفضة وسوق مزدحمة تضم أكثر من 1100 نموذج لغوي كبير.

وأوضح أن شركة بايت دانس (ByteDance) تتصدر حالياً سباق تحقيق الإيرادات من تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر منصة دوباو (Doubao)، بينما لا تزال روبوتات الدردشة التابعة لكل من ديب سيك وتينسنت (Tencent) متاحة للمستخدمين مجاناً.

وأضاف أن بناء قطاع ذكاء اصطناعي صيني قادر على تحقيق أرباح مستدامة يتطلب تخفيف الضغوط التنافسية، وحدوث موجة من الاندماجات أو خروج بعض الشركات من السوق، إلى جانب تبني سياسات تسعير أكثر عقلانية.

الصين الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي ديب سيك بلومبرغ إنتليجنس

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