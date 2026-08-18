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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

علاج للإكتئاب والتوتر العصبي.. هيئة الدواء تسحب تشغيلة مغشوشة من الأسواق

الإكتئاب
الإكتئاب
عبدالصمد ماهر

 أصدرت هيئة الدواء المصرية ، منشورها رقم 76 لعام 2026 ، وذلك للتحذير من تشغيلة مغشوشة لدواء شهير لعلاج الإكتئاب في إطار  دورها التوعوي والتثقيفي ، لرفع الوعي لدي المواطنين ، وحماية سوق الدواء. 

 وحذرت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان « منشور سحب عدم مطابقة  » ، من تشغيلة رقم « 2508434 » من دواء « Cymbatex 20mg Hard gelatin capsule modified release pellets  » . 

 سبب التحذير 

 وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن سبب التحذير  لكـــون التشغيلة الموضحة بعاليه منالمســـتحضر قد صدر لها عدم مطابقة من معامل هيئة الدواء المصرية ، ولذا تم إتخاذ قرار بوقف تداول و ضبط وتحريزالتشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة  . 

وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إلي أن هذا التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط  ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام  . 

يذكر أن العقار المذكور يعالج الاكتئاب والقلق والتوتر النفسي وبيستخدم كمان لتخفيف آلام الأعصاب الناتجة عن مرض السكر وآلام العضلات والمفاصل المزمنة

هيئة الدواء المصرية الإكتئاب مغشوشة Cymbatex علاج الإكتئاب

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