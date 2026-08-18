علاج للإكتئاب والتوتر العصبي.. هيئة الدواء تسحب تشغيلة مغشوشة من الأسواق

أصدرت هيئة الدواء المصرية ، منشورها رقم 76 لعام 2026 ، وذلك للتحذير من تشغيلة مغشوشة لدواء شهير لعلاج الإكتئاب في إطار دورها التوعوي والتثقيفي ، لرفع الوعي لدي المواطنين ، وحماية سوق الدواء.

وحذرت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان « منشور سحب عدم مطابقة » ، من تشغيلة رقم « 2508434 » من دواء « Cymbatex 20mg Hard gelatin capsule modified release pellets » .

سبب التحذير

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن سبب التحذير لكـــون التشغيلة الموضحة بعاليه منالمســـتحضر قد صدر لها عدم مطابقة من معامل هيئة الدواء المصرية ، ولذا تم إتخاذ قرار بوقف تداول و ضبط وتحريزالتشغيلة من المستحضر الصادر لها عدم مطابقة .

وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إلي أن هذا التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .

يذكر أن العقار المذكور يعالج الاكتئاب والقلق والتوتر النفسي وبيستخدم كمان لتخفيف آلام الأعصاب الناتجة عن مرض السكر وآلام العضلات والمفاصل المزمنة