الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

عرضت قناة إكسترا خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، قام اليوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وقبر الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973.



وكان في استقبال الرئيس عند وصوله إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، حيث أدى حرس الشرف التحية وعزفت الموسيقى السلام الوطني عند وصول الرئيس.

كما قام الرئيس عقب ذلك بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول لتعزف الموسيقى سلام الشهيد، ثم حيّا سيادته عددًا من قادة حرب أكتوبر، قبل أن يتوجه إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات لوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة، ثم قام الرئيس بتحية أسرة الرئيس الراحل وقادة القوات المسلحة.