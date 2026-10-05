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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دينا الشربيني تتألق في أحدث جلسة تصوير

دينا الشربينى
دينا الشربينى
رنا عصمت

شاركت الفنانة دينا الشربينى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، بمجموعة من الصور الجديدة لها.

تفاصيل إطلالة دينا الشربينى..

وظهرت دينا الشربيني بإطلالة لافتة مرتدية جمبسوت اسود كشف عن أناقتها وقوامها الممشوق.

تعتمد دينا الشربيني على إطلالات جديدة والتي تنال رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث البعض عن جمالها الطبيعى والابتعاد عن اجراء  عمليات تجميلية .


 

وتتميز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد دينا الشربيني أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وشاركت دينا الشربيني كمتحدثة رئيسية ممثلة لدراما وسينما مصر في قمة الإعلام العربي 2026، وذلك ضمن جلسة حوارية خاصة بعنوان "نساء يصنعن المشهد"، والتي ينظمها منتدى الأفلام برعاية نادي دبي للصحافة بمركز دبي التجاري العالمي. 

تأتي مشاركة دينا الشربيني باعتبارها نموذجاً استثنائياً للفنانة التي استطاعت جمع النجاح الجماهيري العريض والرسالة الفنية الهادفة في جيلها، حيث تواصل تقديم أعمال درامية وسينمائية راقية تترك أثراً مستداماً لدى الجمهور العربي وتنافس بها في صدارة المشهد الفني. 

ومن المقرر أن تُقام الجلسة يوم 16 سبتمبر 2026 بمشاركة النجمتين كارمن بصيبص وكاريس بشار، ويديرها الإعلامي وسام بريدي، حيث تناقش الجلسة كواليس وتجارب صناعة الدراما والسينما وكيفية تقديم أدوار ذات معنى توازن بين متطلبات السوق والهوية الإبداعية.

دينا دينا الشربينى صور دينا الشربينى اطلالة دينا الشربينى

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دينا الشربيني تتألق في أحدث جلسة تصوير

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