دينا الشربيني تمثل مصر بجلسة نساء يصنعن المشهد بقمة الإعلام العربي

تشارك الممثلة دينا الشربيني كمتحدثة رئيسية ممثلة لدراما وسينما مصر في قمة الإعلام العربي 2026، وذلك ضمن جلسة حوارية خاصة بعنوان "نساء يصنعن المشهد"، والتي ينظمها منتدى الأفلام برعاية نادي دبي للصحافة بمركز دبي التجاري العالمي.



تأتي مشاركة دينا الشربيني باعتبارها نموذجاً استثنائياً للفنانة التي استطاعت جمع النجاح الجماهيري العريض والرسالة الفنية الهادفة في جيلها، حيث تواصل تقديم أعمال درامية وسينمائية راقية تترك أثراً مستداماً لدى الجمهور العربي وتنافس بها في صدارة المشهد الفني.



ومن المقرر أن تُقام الجلسة يوم 16 سبتمبر 2026 بمشاركة النجمتين كارمن بصيبص وكاريس بشار، ويديرها الإعلامي وسام بريدي، حيث تناقش الجلسة كواليس وتجارب صناعة الدراما والسينما وكيفية تقديم أدوار ذات معنى توازن بين متطلبات السوق والهوية الإبداعية.



تستعرض دينا الشربيني خلال الجلسة محاور متعددة، أبرزها:

1- بناء الهوية الفنية: كيف تختار الممثلة أدوارها بعناية وكيف تتأثر الاختيارات الفنية بمسؤولية الممثلة تجاه المجتمع.



2- بين الشهرة والرسالة: المعادلة الناجحة للموازنة بين الأعمال الجماهيرية ذات الإقبال الكبير والأدوار ذات القيمة الفنية الخالدة. التحديات وإلهام الجيل الجديد: تجربة تجاوز التحديات المهنية وصياغة إرث سينمائي ودرامي يُلهم الممثلات وصنّاع الأفلام للجيل القادم.



3- النساء كمحركات للتغيير: دور الممثلة كشريك أساسي في تطوير صناعة الفن وإعادة تشكيل المشهد الدرامي والسينمائي العربي.