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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

النينيو.. ظاهرة طبيعية قد تعيد رسم أنماط الطقس حول العالم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تُعد ظاهرة النينيو من الظواهر الطبيعية التي تؤثر على الأنماط المناخية في مناطق مختلفة من العالم، إذ ترتبط بتغير درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ، وما يترتب على ذلك من تغيرات في حركة الرياح وبخار المياه، وهو ما قد يؤدي إلى اختلافات ملحوظة في درجات الحرارة ومعدلات سقوط الأمطار بين الدول والمناطق.

النينيو لا ترتبط أساسًا بالتغيرات المناخية

التغيرات المناخية

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن ظاهرة النينيو ظاهرة طبيعية تحدث على مستوى العالم، ولا ترتبط في الأساس بالتغيرات المناخية، وإن كانت التغيرات المناخية يمكن أن تسهم في تفاقم الظاهرة وزيادة حدتها.

وأوضح أن الظاهرة قد تتكرر كل عامين أو ثلاثة أعوام، فيما قد تمتد الفترة بين حدوثها وأخرى إلى نحو 7 أعوام، مشيرًا إلى أن بدايتها ترتبط بتغير درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ، بما يؤثر في حركة الرياح وبخار المياه، وينعكس على الأنماط المناخية في مناطق مختلفة من العالم.

أمطار غزيرة وجفاف.. تأثيرات متفاوتة للنينيو

التغيرات المناخية

وأشار سمعان إلى أن تأثيرات النينيو تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ قد تتسبب في هطول أمطار غزيرة وسيول في بعض المناطق، بينما تشهد مناطق أخرى ارتفاعًا في درجات الحرارة أو موجات من الجفاف.

وأوضح أن ذروة تأثير الظاهرة تبدأ عادة خلال شهر ديسمبر، قبل أن تتراجع تدريجيًا حتى تنتهي في يونيو، لافتًا إلى أن تداعياتها لا تقتصر على المناطق القريبة من المحيط الهادئ، وإنما قد تمتد إلى مناطق في أفريقيا وآسيا وأوروبا، ولكن بدرجات متفاوتة.

كيف تتأثر مصر بظاهرة النينيو؟

وأكد أستاذ الدراسات البيئية أن تأثير النينيو على مصر يكون أضعف مقارنة ببعض الدول الأخرى، نظرًا لموقعها الجغرافي، إلا أن ذلك لا يعني انعدام تأثيراتها.

التغيرات المناخية

وأوضح أن مصر قد تشهد بعض الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، رغم وقوعهما ضمن فصل الشتاء، وذلك في إطار التأثيرات المناخية التي قد تصاحب الظاهرة.

النينيو تهدد المحاصيل وتؤثر على أسعار السلع عالميًا

ولفت سمعان إلى أن تأثيرات النينيو قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والمحاصيل، موضحًا أن بعض الدول الكبرى المنتجة للقمح والبن والكاكاو قد تتعرض لتأثيرات الجفاف أو التغيرات المناخية المصاحبة للظاهرة.

التغيرات المناخية

وأضاف أن هذه التأثيرات قد تمتد إلى الأسواق العالمية، من خلال انعكاسها على حركة التجارة وتوافر بعض السلع، وبالتالي التأثير في أسعار المنتجات الغذائية عالميًا.

الموقع الجغرافي يحدد حدة التأثير

وشدد الدكتور عبد المسيح سمعان على أن تأثير ظاهرة النينيو ليس موحدًا بين مختلف دول العالم، إذ قد يكون محدودًا في بعض المناطق، بينما يكون أكثر حدة في مناطق أخرى، وفقًا للموقع الجغرافي وطبيعة التغيرات المناخية المصاحبة للظاهرة.

ظاهرة النينيو المحيط الهادئ التغيرات المناخية المناخ

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