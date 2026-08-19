أخبار الوادي الجديد: المحافظ يقرّر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي شهرين.. وتتفقد موقع إنشاء أول مستشفى جامعي بمقر مديرية الشئون الصحية سابقًا

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد: النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي شهرين وفقًا للأماكن الشاغرة

القرار يشمل المواليد من 2 أكتوبر حتى 30 نوفمبر 2020..

وآخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق 1 سبتمبر 2026

قررت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2026/2027، لمدة شهرين؛ وذلك استجابةً لمطالب عدد من أولياء الأمور، وإتاحة الفرصة أمام الراغبين في إلحاق أبنائهم بالصف الأول الابتدائي، وفقًا للأماكن الشاغرة بالمدارس التابعة للإدارات التعليمية بالمحافظة، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق في 1 سبتمبر 2026.

وأوضح الاستاذ عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير عام مديربة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تقرر النزول بسن القبول لمواليد الفترة من 2 أكتوبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020، لمدة شهرين فقط، بجميع الإدارات التعليمية، وذلك في ضوء الأماكن الشاغرة المتاحة بكل مدرسة، شرط ألا يتم نقل التلميذ من المدرسة التي تم قبوله بها قبل مرور عام دراسي كامل.

⭕ المدارس التي تتوافر بها أماكن شاغرة:

🔵 أولًا: إدارة الخارجة التعليمية

▪️المدارس الابتدائية التي تتوافر بها أماكن شاغرة:

(المنيرة – عزب الشركة – العبور – أبو خالد – الوادي بنات – الأمل – المجاهدين القديمة – المجاهدين تعليم أساسي – ملحقة المعلمين – أنور الباوردي – الخارجة الابتدائية – السلام الجديدة تعليم أساسي – السبط – القلعة – طلعت ضرغام – عين الدار – ناصر – النور – عمر بن الخطاب – الجغيل الزهور القديمة – معاذ بن جبل – البستان – الشعراوي – 25 يناير – السلام القديمة الخرطوم – عارف – بولاق تعليم أساسي – الحرية بولاق – فلسطين – الثورة – بورسعيد.)

🔵 ثانيًا: إدارة باريس التعليمية

▪️جميع مدارس إدارة باريس التعليمية.

🔵 ثالثًا: إدارة الداخلة التعليمية

▪️جميع مدارس إدارة الداخلة التعليمية، عدا مدارس:

(الفتح – السلام – المعسكر – عمر بن الخطاب).

🔵 رابعًا: إدارة بلاط التعليمية

▪️جميع مدارس إدارة بلاط التعليمية، عدا مدرسة بلاط المشتركة.

🔵 خامسًا: إدارة الفرافرة التعليمية

▪️المدارس التي تتوافر بها أماكن شاغرة:

(الفرافرة للتعليم الأساسي – عائشة عبد الرحمن – اللواء صبيح – الرواد – الأمل – أبو هريرة – طلعت ضرغام – بئر 4) .

▪️وفيما يتعلق بالمدارس التي لا يشملها قرار خفض سن القبول، فتُقبل بها طلبات الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة، حال توافر أماكن شاغرة لهم، واستيفائهم شرط السن المقرر.

محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء أول مستشفى جامعي بمقر مديرية الشؤون الصحية سابقًا

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم، مقر مديرية الشئون الصحية سابقًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء أول مستشفى جامعي بالمحافظة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والدكتور حسام الدين صفوت، مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة.

حيث ثمّنت المحافظ موافقة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على توفير الدعم المالي اللازم لإنشاء المستشفى الجامعي بالتنسيق مع المحافظة، مشيدةً بجهود التعاون المثمر مع السيد رئيس الجامعة؛ لدعم الإجراءات التنفيذية اللازمة للبدء في المشروع ، كما اطلعت على الرؤية المستقبلية لمكونات المشروع والتصورات الفنية والهندسية المقترحة، والتي تستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة المبنى القائم وإعادة توظيفه ضمن المنظومة الجديدة، والتي تشمل مبنى طبيًا رئيسيًا متعدد الطوابق يضم الأقسام الداخلية وغرف إقامة المرضى وغرف العمليات والخدمات التشخيصية، فضلًا عن مبنى مستقل للاستقبال والطوارئ والرعاية الحرجة ووحدة للعناية المركزة، إلى جانب منظومة متكاملة للخدمات والسلامة ومكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والأكواد المنظمة للمنشآت الصحية.

كما وجهت بسرعة الانتهاء من مراجعة واعتماد المخطط العام والإجراءات الإدارية والفنية ، تمهيدًا لتسليم الموقع بنهاية الأسبوع الجاري ، مشددة على سرعة تذليل أي معوقات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ؛ بما يضمن بدء التنفيذ وفق برنامج زمني محدد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة وإعادة توظيفها بما يخدم احتياجات المواطنين.

نائب محافظ الوادي الجديد يبحث الموقف التنفيذي لمحطتي مياه "٢٥ يناير" و"الفرافرة"

في ضوء توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمتابعة المرافق الحيوية وكفاءة تشغيلها لتقديم الخدمة بشكل لائق للمواطنين، عقد السيد محمد كجك نائب المحافظ، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمحطتي مياه ٢٥ يناير بالخارجة، ومحطة مياه الفرافرة، بحضور المهندس عثمان ناجي رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة فريال عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس محمد بكر ممثل الشركة المنفذة.

حيثُ تم عرض الموقف التنفيذي للمحطات ومعوقات التشغيل للوقوف على أسباب تراجع الخدمة ببعض المناطق، ووجّه نائب المحافظ بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية والشركة المنفذة لمراجعة الأعطال الفنية وتلافيها؛ بما يضمن عودة الخدمة وانتظام وصولها للمواطنين في أقرب وقت ممكن.