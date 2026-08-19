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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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فوضى وتزييف.. إعلاميون يُحذرون من الانسياق وراء شائعات منصات التواصل الاجتماعي

سوشيال ميديا
سوشيال ميديا
محمود زيدان

حذّر إعلاميون من خطورة ظاهرة الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما تسبّبه من إثارة للفوضى وتهديد لاستقرار المجتمعات، مُشددين على ضرورة تلقي المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.

وفي هذا السياق، شنّ الإعلامي نشأت الديهي هجوماً حاداً على ظاهرة انتشار الشائعات والسب والقذف على منصات التواصل الاجتماعي، مستنكراً التناقض الصارخ بين سلوك بعض المستخدمين والخطاب الديني الذي يُروجون له عبر حساباتهم الشخصية .

وأوضح «الديهي»، خلال حديثه، عبر برنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten» أنه يلاحظ بنفسه انتشار كمية غير مسبوقة من الأكاذيب والتزييف والتشويه التي تستهدف الشخصيات العامة والمؤسسات.

وأشار إلى صعوبات العمل العام، واصفاً إياه بالمنهك والمتعب، مؤكداً أن رضا الناس غاية لا تدرك، ومشدداً على الفرق الشاسع بين النقد الموضوعي البناء والحملات الموجهة التي تستهدف التشويه فقط.

وفي سياق متصل، حذّر الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، من اتخاذ منصات التواصل الاجتماعي مقياسًا للواقع، مؤكدًا أن نحو 90% مما يُكتب عليها غير حقيقي، ويعبر عن رغبات فردية في التعويض أو السخرية، ولا يمثل حقيقة وطبيعة المواطنين في حياتهم اليومية

وأوضح رشدي، خلال برنامجه «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة modrn mti، أن وجود بعض الحوادث الخلافية أو الجنائية أمر وارد في مجتمع يتجاوز عدده 120 مليون نسمة، مشددًا على أن المشاجرات ذات الطابع الديني أو قضايا الشرف لا تعني بالضرورة أن المجتمع أصبح ضد الدين أو فقد قيمه ونخوته كما يحاول البعض تصويره.

سوشيال ميديا شائعات أكاذيب أخبار وتقارير أخبار السوشيال

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