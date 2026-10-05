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أمين شباب الشعب الجمهوري: روح أكتوبر تؤكد أن مصر لا تنكسر أمام التحديات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين شباب الشعب الجمهوري: روح أكتوبر تؤكد أن مصر لا تنكسر أمام التحديات

محمد خليل
محمد خليل
حسن رضوان

تقدم محمد خليل، أمين الشباب بالأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية، قادة وضباطًا وجنودًا، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه الذكرى ستظل محطة فارقة في تاريخ مصر، تجسد إرادة المصريين وقدرتهم على تجاوز أصعب التحديات وصناعة النصر.

وأكد محمد خليل أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المناسبات الوطنية، وفي مقدمتها ذكرى نصر أكتوبر، تعكس دائمًا أهمية الحفاظ على قوة الدولة المصرية ووحدة شعبها ووعي أبنائها، مشيرًا إلى أن ما تمر به المنطقة حاليًا من أزمات وصراعات وتحديات يؤكد أن امتلاك الدولة لعناصر القوة والقدرة، إلى جانب الحكمة في إدارة العلاقات الإقليمية والدولية، يمثل ضرورة لحماية الأمن القومي وصون مصالح الوطن.

رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المناسبات الوطنية

وقال أمين الشباب بالأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري إن نصر أكتوبر لم يكن مجرد انتصار عسكري، وإنما نموذج متكامل لإرادة الدولة المصرية، بعدما اجتمعت إرادة القيادة مع بسالة القوات المسلحة وتماسك الشعب، لتؤكد مصر قدرتها على استعادة الأرض والكرامة وفرض إرادتها في لحظة تاريخية شديدة الصعوبة.

وأضاف أن استحضار روح أكتوبر اليوم لا يعني استدعاء الماضي فقط، وإنما الاستفادة من دروسه في التعامل مع تحديات الحاضر، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، موضحًا أن مصر تتحرك في مواجهة هذه التحديات وفق رؤية تقوم على الدبلوماسية والحوار، مع امتلاك القدرة التي تحمي أمنها القومي وتصون حدودها ومقدراتها.

وشدد محمد خليل على أن رسائل أكتوبر للأجيال الجديدة تتجاوز فكرة القوة العسكرية إلى مفهوم أوسع يقوم على العلم والعمل والانضباط والوعي والقدرة على تحمل المسؤولية، مؤكدًا أن بناء الدولة الحديثة يحتاج إلى نفس الروح التي صنعت النصر، ولكن في ميادين التنمية والإنتاج والتعليم والاقتصاد وبناء الإنسان.

وأشار إلى أن الشباب المصري يمثل أحد أهم عناصر قوة الدولة، وأن مسؤوليتهم في المرحلة الحالية تتمثل في الحفاظ على وعيهم، وعدم الانسياق وراء الشائعات ومحاولات التشكيك، والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن، مؤكدًا أن حماية الدولة لا تكون فقط بالدفاع عن حدودها، وإنما أيضًا بالحفاظ على تماسك مجتمعها ودعم مؤسساتها والعمل من أجل مستقبلها.

وأكد أمين الشباب بالأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري أن تضحيات أبطال القوات المسلحة وشهداء حرب أكتوبر ستظل أمانة في أعناق الأجيال المتعاقبة، وأن ما قدموه من أجل استعادة الأرض والكرامة يفرض على الجميع مواصلة العمل من أجل مصر، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

واختتم محمد خليل بالتأكيد على أن مصر التي صنعت في أكتوبر انتصارًا غيّر معادلات المنطقة، قادرة اليوم بما تمتلكه من مؤسسات قوية ووعي شعبي وقدرات متنوعة وحكمة في إدارة علاقاتها، على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن وحدة المصريين وقوة الدولة ووعي شبابها ستظل الضمانة الأساسية لعبور الأزمات ومواصلة بناء مصر القوية الآمنة والقادرة على حماية أمنها القومي وصناعة مستقبل أفضل لأبنائها.

أمين شباب الشعب الجمهوري روح أكتوبر أمام التحديات شباب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي

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