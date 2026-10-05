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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكد تقديره للدور المصري التاريخي.. أبومازن يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الديب أبوعلي

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس (أبو مازن)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد القوات المسلحة والذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأعرب الرئيس عباس، في برقية التهنئة، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، التي جسدت إرادة الشعب المصري وقواته المسلحة في الدفاع عن الوطن واستعادة الأرض والكرامة.

وتمنى الرئيس محمود عباس لمصر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، في ظل قيادة الرئيس السيسي.

مواقف مصر الداعمة للقضية الفلسطينية 

وثمّن الرئيس مواقف مصر الشقيقة الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا تقديره للدور المصري التاريخي والمسؤول في دعم الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم.

وأكد الرئيس عباس اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع فلسطين ومصر وشعبيهما الشقيقين، وبالتنسيق والتعاون المستمر بين البلدين، وبالدور المصري المحوري في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن ثقته بمواصلة مصر دورها الفاعل في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضها، بما يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.

وفي ختام برقيته، جدد الرئيس محمود عباس تهانيه للرئيس السيسي والشعب المصري الشقيق بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، متمنيًا لمصر دوام الرفعة والتقدم والازدهار.

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