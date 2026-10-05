فائد مصطفى والعكلوك يبحثان توحيد التحرك العربي للدفاع عن الحقوق الفلسطينية

استقبل السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في مكتبه، وفد المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، برئاسة السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة والمندوبية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء مستجدات القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها في ظل المرحلة الصعبة والحرجة التي تمر بها، في ضوء ما وصفه الجانبان بالممارسات الإسرائيلية والتصعيد بحق السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في المدن والقرى الفلسطينية بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

كما بحث الجانبان مخرجات قرارات مجالس جامعة الدول العربية على مختلف المستويات، ولا سيما قرارات الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية، التي عقدت في سبتمبر الماضي، والمتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، إلى جانب سبل التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ تلك القرارات.

الدعم العربي للقضية الفلسطينية

وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين بما يخدم القضية الفلسطينية ويدعم التحرك العربي المشترك.

وأطلع السفير الدكتور فائد مصطفى وفد المندوبية الدائمة لدولة فلسطين على جهود نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، ولا سيما لقاءاته في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي.

وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة، بما في ذلك التنظيم المشترك لفعاليات مرتبطة بالقضية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.