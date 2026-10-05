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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: الرئيس السيسي تحدث في ذكرى أكتوبر عن التحديات المعيشية للمصريين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى السادس من أكتوبر هذا العام لفتت انتباهها لأنها لم تقتصر على الكلمات الرسمية المعتادة في ذكرى النصر، وإنما تحدثت أيضًا عن المشكلات الحالية والتحديات التي تواجه المصريين على المستويين الإقليمي والمحلي.

وأضافت مقدمة برنامج “الصورة”، عبر قناة “النهار”، أن الرئيس السيسي تحدث عن الملف الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، وأكد موقف مصر الرافض للتهجير، كما تحدث عن أهمية تماسك الدولة باعتباره مسؤولية الجميع وأمنًا قوميًّا، وتطرق أيضًا إلى نهر النيل وأهميته باعتباره شريان الحياة في مصر.

وأوضحت أن حديث الرئيس عن نهر النيل يأتي في إطار رسالة متكررة يؤكدها في المحافل المحلية والدولية، خاصة في ظل ما وصفته بمحاولات «جرجرتنا لأمور أخرى» وإدخال مصر في قضايا داخلية إثيوبية ومحاولة تعليق شماعات لا علاقة لمصر بها في مشكلات داخلية في إثيوبيا.

وأكدت أن هذه التطورات تضع أطرًا مهمة للغاية، لأن الرئيس يصر في كل مرة على التأكيد بأن مصر لن تتخلى عن حقها المائي، وأن نهر النيل شريان الحياة، وأن الدولة المصرية لن تقبل المساس بمقدراتها المائية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي، خلال كلمته، أكد أن الأعباء المعيشية تثقل كاهل الأسر المصرية، وأنه يقدر صبر المصريين وتحملهم، موضحًا أن الدولة لم تقبل الاكتفاء بإدارة المشكلات المتراكمة على مدار عقود دون حلها، واختارت مواجهة التحديات وتحمل مسؤولية الإصلاح ووضع حلول جذرية لها.

وعلقت لميس الحديدي على ذلك قائلة إن الرئيس اختار «الطريق الأصعب»، معربة عن أمنيتها في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى نتائج جيدة وأن «تأتي أُكلها بإذن الله».

ولفتت إلى أن كلمات ذكرى 6 أكتوبر كانت دائمًا ذات طابع رسمي، يتم خلالها تحية أرواح الشهداء والرئيس الراحل أنور السادات والقوات المسلحة والانتصار، لكنها رأت أن الرئيس هذه المرة انتهز المناسبة للحديث مباشرة إلى الناس عن التحديات التي يواجهونها.

وأكدت أن الرئيس تحدث إلى المصريين بلغة مختلفة، وكأنه يقول لهم: «أنا حاسس بيكم»، وأنه يعرف أن هناك ظروفًا معيشية صعبة، لكنه في الوقت نفسه أكد اختيار مواجهة المشكلات والتحديات المتراكمة بدلًا من الاكتفاء بإدارتها.

وأوضحت أن الرئيس حيّا القوات المسلحة في ذكرى أكتوبر على ما قدمته في الماضي وما تقوم به في الوقت الحالي وما ستقدمه مستقبلًا، باعتبارها «الدرع والسيف لهذا الوطن»، كما شدد على ضرورة استمرار الجاهزية في كل الأوقات وفي مواجهة مختلف الأحداث.

وأشارت إلى أن الرئيس أكد كذلك أن نهر النيل هو شريان الحياة لمصر وأساس وجودها عبر آلاف السنين، وأن حصة مصر المائية حق تاريخي وقانوني راسخ لا يقبل الانتقاص أو المساس به، مع استمرار مصر في التعاون والتنمية المشتركة مع دول حوض النيل، وعدم السماح في الوقت نفسه بأي إجراء يمس أمنها المائي، والدفاع عن حقوقها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

واختتمت لميس الحديدي حديثها بالدعوة إلى إعادة بث الأفلام القديمة الخاصة بحرب أكتوبر عبر التليفزيون المصري، وإعادة إذاعة الأغاني الوطنية في جميع الإذاعات، مؤكدة أن «المشاعر الوطنية دي بتتربى» من خلال عناصر كثيرة، من بينها القوى الناعمة، وأن الأفلام والأغاني قادرة على التأثير في الأجيال الجديدة وتعريفها بتاريخ الوطن.

وأكدت أن أغاني 6 أكتوبر تحمل قصصًا وحكايات مؤثرة، وأنها تتمنى تقديم حلقة جديدة عنها، بعدما سبق تقديم حلقة تناولتها، مشددة على أن الأفلام والأغاني المرتبطة بذكرى النصر تظل ذات تأثير كبير في وجدان المصريين.

الرئيس السيسي أخبار توك شو لميس الحديدي ذكرى السادس من أكتوبر ذكرى السادس من أكتوبر

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