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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيلون ماسك يعود إلى نادي التريليونيرات مع صعود أسهم «سبيس إكس» و«تسلا»

إيلون ماسك
إيلون ماسك
أ ش أ

عاد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إلى نادي التريليونيرات مجددًا، بعدما دفعت المكاسب القوية لأسهم شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» ثروته إلى نحو تريليون دولار، في قفزة جديدة تعزز موقعه على قمة قائمة أغنى أثرياء العالم.

وقدّرت مجلة «فوربس» الأمريكية، في تقرير لها اليوم الاثنين، ثروة إيلون ماسك بنحو تريليون دولار، بزيادة قدرها 30.6 مليار دولار مقارنةً بآخر جلسة تداول يوم الجمعة، متفوقًا بفارق كبير على مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس، الذي بلغت ثروته نحو 371.5 مليار دولار.

وكان إيلون ماسك قد أصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته تريليون دولار في يونيو الماضي، عقب بدء تداول أسهم شركة «سبيس إكس» في بورصة ناسداك، لكنه فَقَد هذا اللقب بعد أيام مع تراجع أسهم شركتي «سبيس إكس» و«تسلا».

واقتربت ثروته مجددًا من حاجز التريليون دولار خلال الأيام الأخيرة مع ارتفاع أسهم الشركتين.

وواصل سهم «تسلا» مكاسبه بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الاثنين، فيما ارتفع سهم «سبيس إكس» بأكثر من 5%، ليصل إلى نحو 167 دولارًا للسهم، وهو ما ساعد إيلون ماسك على تجاوز حاجز التريليون دولار مجددًا.

وجاء صعود سهم «سبيس إكس» بعدما رأى محللو بنك الاستثمار الأمريكي «مورجان ستانلي» أن السهم لا يزال مقومًا بأقل من قيمته، إلى جانب نجاح مركبة «ستارشيب» الفضائية التابعة لشركة «سبيس إكس» في الوصول إلى المدار للمرة الأولى الأسبوع الماضي.

واستفادت ثروة إيلون ماسك من ارتفاع أسهم «تسلا» بعد أن تجاوزت عمليات تسليم الشركة خلال الربع الثالث توقعات المحللين، ما أسهم في زيادة ثروته بنحو 61 مليار دولار يوم الجمعة وحده.

ويأتي صعود ثروة إيلون ماسك في وقت يواصل فيه توسيع نشاطه في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أعلن عزمه إعادة تسمية شركة «سبيس إكس إيه آي» التابعة لـ«سبيس إكس» إلى «سبيس إكس إس آي»، في إشارة إلى مصطلح «الذكاء الفائق» الذي دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدامه بدلًا من الذكاء الاصطناعي.

رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك جيف بيزوس

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