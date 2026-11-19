تراجع سعر الجنيه الذهب في تعاملات مساء اليوم الخميس 19-11-2026 علي مستوي محلات الصاغة.

الجنيه الذهب يتراجع

وأظهر سعر الجنيه الذهب في مصر تراجعا بقيمة 2120 جنيها على أساس أسبوعي .

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب إلي 45.56 ألف جنيه

الذهب يتراجع

وجدد سعر جرام الذهب تراجعه في تعاملات مساء اليوم بمقدار 60 جنيها علي الأقل علي مدار اليوم .

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 5695 جنيها .

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر المعدن الأصفر في آخر تحديث له 5710 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6595 جنيها للشراء و 5645 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 5966 جنيها للشراء و 5913 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5695 جنيها للشراء و 5645 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 4881 جنيها للشراء و 4838 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3796 جنيها للشراء و 3763 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 3677 دولار للشراء و 3676 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب إلي 45.56 ألف جنيه للشراء و 45.16 ألف جنيه للبيع.