مصطفى بكري: رسالة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر جاءت لطمأنة المصريين

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر تحمل دلالات مهمة، مؤكدًا أن مجمل الرسائل التي صدرت خلال هذه المناسبة ركزت على طمأنة المصريين والتأكيد على ثوابت الدولة المصرية.



وأضاف "بكري" ، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الإثنين، أن مصر تمكنت من إدارة العديد من الأزمات الصعبة خلال الفترة الماضية دون التفريط في ثوابتها، مشيرًا إلى تعرضها لضغوط متعددة، من بينها ما يتعلق بملف التهجير ووقف المساعدات، إلا أنها تمسكت بمواقفها وثوابتها الوطنية.

وأشار إلى أن مصر، إلى جانب دول الخليج، تظل حاضرة بقوة على المسرح العربي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية بالغة الصعوبة، وأن مصر تمثل دولة آمنة ومستقرة في ظل التطورات والأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن حديث الرئيس السيسي عن أهمية الاستماع إلى مشكلات المواطنين يحمل رسالة واضحة بضرورة الاهتمام بأوضاع الناس واحتياجاتهم، مشددًا على أن هذه اللحظة التاريخية تتطلب قدرًا كبيرًا من التماسك الوطني.

وفي سياق متصل، حذر بكري من تصريحات ومواقف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، معتبرًا أنها تعكس، بحسب وصفه، توجهات اليمين الإسرائيلي الديني المتطرف، ومشيرًا إلى أن بعض المواقف التي صدرت عنه سابقًا تستدعي الانتباه إلى خطورة المرحلة.

وأكد أن سيناء والحدود المصرية تمثلان "خطًا أحمر" بالنسبة للدولة المصرية، مشددًا على أن مصر تمتلك جيشًا قويًا ومسلحًا وقادرًا على حماية حدودها وصون أمنها القومي.

واختتم بكري، تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستكون "صعبة على الجميع"، داعيًا إلى الحفاظ على التماسك الوطني والانتباه إلى التحديات التي تحيط بالدولة المصرية والمنطقة.