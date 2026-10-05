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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ابنة لطفي لبيب تكشف تفاصيل كتاب والدها الراحل عن حرب أكتوبر

لطفي لبيب
لطفي لبيب

كشفت كاتيا، ابنة الفنان الراحل لطفي لبيب، تفاصيل جديدة عن كتاب والدها «الكتيبة 26»، الذي تناول خلاله ذكرياته عن الكتيبة التي خدم بها خلال فترة حرب أكتوبر، وما عاشه زملاؤه من ظروف صعبة خلال فترة الحصار.

وقالت كاتيا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2: «بابا كتب كتاب اسمه الكتيبة 26، ودي الكتيبة بتاعته، وكتب عن الأنماط اللي في الكتيبة بتاعته، إزاي الكتيبة كانت عايشة مع بعض في الحصار».

وأضافت: «إزاي ناس جاية من صعيد مصر ومن الدلتا والقاهرة ومن أسوان، من خلفيات مختلفة، وعاشوا مع بعض في الحصار، كل واحد بقصته وكل واحد بظروف حياته الشخصية، والبيئة اللي جه منها».

وتابعت: «هو كتاب عبارة عن سيناريو فيلم، وهو طبعه فعلا ونزل تبع دار نشر، ودي أغلى حاجة بابا سبهالي».

وتحدثت كاتيا عن السنوات التي قضاها والدها في القوات المسلحة، قائلة: «بابا قضى في الجيش 6 سنين من حياته، كان كل زمايله ابتدوا يشقوا طريقهم ويعملوا شغل ومسرحيات، إنما هو فضل مجند لمدة 6 سنين حتى نصر أكتوبر، من الهزيمة إلى النصر».

وأوضحت: «ودي الروح بتاعة بابا دايما، وهو كان بيقول على نفسه كده، وفضل عايش بيها لآخر لحظة، اللي هي روح أكتوبر، المحارب اللي جوه بابا فضل يحارب لآخر لحظة، وفي آخر حياته فضل يحارب بفرح وبروح نصر، حتى المرض فضل يحاربه لحد آخر لحظة».

وأكدت كاتيا: «أنا ليا الفخر إن أنا بنت لطفي لبيب الجندي اللي في القوات المسلحة اللي حارب وجاب لنا النصر، مبيغبش عن بالي ولا لحظة واحدة».

صدى البلد الراحل لطفي لبيب حرب أكتوبر

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