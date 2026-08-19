طارق فهمي: المعركة الحقيقية ليست في غزة وإنما في الضغط على حماس لنزع السلاح

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن حركة حماس قدمت رؤية سياسية بشأن التحول إلى حزب سياسي، في إطار التصورات المطروحة بشأن مستقبل الحركة.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن إسرائيل اشترطت تسليم السلاح أولًا، معتبرًا أن جوهر الخلاف الحالي لا يتعلق فقط بالأوضاع داخل قطاع غزة، وإنما يتمحور بصورة أساسية حول مسألة سلاح حركة حماس.

مستقبل الحركة وترتيبات المرحلة المقبلة

وتابع أستاذ العلوم السياسية إن «المعركة الحقيقية ليست في غزة، لكن في الضغط على حماس لنزع السلاح»، مشيرًا إلى أن قضية السلاح تمثل محورًا رئيسيًا في التباينات بشأن مستقبل الحركة وترتيبات المرحلة المقبلة.