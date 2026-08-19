فوائد التين الشوكي للركبة .. هل يُقلل التهاب المفاصل والخشونة؟

قد يساعد التين الشوكي في تخفيف آلام المفاصل والالتهابات المرتبطة بخشونة الركبة، وذلك بفضل احتوائه على مجموعة من المركبات النباتية المضادة للأكسدة والالتهابات، أبرزها البيتالينات والبوليفينولات.

فوائد التين الشوكي للمفاصل

وتشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول عصير ثمار التين الشوكي أو نبات النوبال قد يرتبط بتحسن حركة المفاصل والقدرة على أداء الأنشطة اليومية، إلى جانب تقليل الحاجة إلى بعض مسكنات الألم، إلا أن الأدلة المتاحة ما زالت محدودة ولا تعني أن التين الشوكي علاج لخشونة الركبة.



ويحتوي التين الشوكي على مركبات نشطة بيولوجيًا، منها البيتالينات والكاروتينات والفلافونويدات، والتي تعمل كمضادات أكسدة وقد تساعد على مواجهة الجذور الحرة وتقليل بعض مؤشرات الالتهاب في الجسم.

كما أظهرت نتائج مخبرية أن بعض السكريات المعقدة الموجودة في نبات التين الشوكي قد تساعد في حماية خلايا الغضاريف من تأثير بعض المواد المحفزة للالتهاب، لكن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر لتأكيد تأثيرها.

فوائد التين الشوكي للمفاصل

هل يساعد التين الشوكي في علاج خشونة الركبة؟

وبحثت إحدى الدراسات تأثير تناول عصير ثمار النوبال يوميًا لمدة 8 أسابيع، ووجدت تحسنًا في حركة المفاصل والقدرة على أداء الأنشطة البدنية لدى المشاركين.

كما أفاد المشاركون بأن آلام المفاصل أصبحت أقل تأثيرًا على أنشطتهم اليومية، مع انخفاض الحاجة إلى استخدام مسكنات الألم.

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذه النتائج دليلًا على أن التين الشوكي يستطيع إعادة بناء الغضاريف أو علاج خشونة الركبة بشكل نهائي.

فوائد التين الشوكي للمفاصل

التين الشوكي والالتهابات

وتتمثل إحدى الفوائد المحتملة للتين الشوكي في احتوائه على مضادات أكسدة ومركبات نباتية قد تساعد في مقاومة الالتهابات.

وقد تلعب هذه المركبات دورًا في تقليل الإجهاد التأكسدي وبعض العمليات الالتهابية، وهو ما قد يفسر التأثير المحتمل للتين الشوكي على آلام المفاصل وصحة الركبة.

فوائد التين الشوكي للمفاصل

هل التين الشوكي علاج لخشونة الركبة؟

ورغم النتائج الواعدة، فإن التين الشوكي يُعد غذاءً أو مكملًا مساعدًا وليس علاجًا مستقلًا لخشونة الركبة أو تآكل الغضاريف.

كما أن الدراسات البشرية واسعة النطاق وطويلة المدى التي تبحث تحديدًا في قدرة التين الشوكي على إصلاح غضاريف الركبة ما زالت محدودة، لذلك لا ينبغي الاعتماد عليه بدلًا من العلاج الذي يحدده الطبيب.

فوائد التين الشوكي للمفاصل

هل تناول التين الشوكي له أضرار؟

يُعد تناول التين الشوكي كغذاء آمنًا بشكل عام، لكن تناول كميات كبيرة منه أو من عصيره قد يسبب لدى بعض الأشخاص أعراضًا هضمية بسيطة، مثل الإسهال أو زيادة عدد مرات التبرز.

لذلك يُفضل إدخاله إلى النظام الغذائي تدريجيًا، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يعتادون تناوله.