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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

إمام عاشور
إمام عاشور
محمد سمير

قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي النادي الأهلي عقدوا جلسة مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قبل إصدار البيان الرسمي الذي أعلن خلاله النادي رفضه فكرة بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن مسئولي الأهلي وجهوا لإمام عاشور سؤالين بشكل مباشر خلال الجلسة، الأول بشأن موقفه من الاستمرار مع الفريق أو رغبته في الرحيل، والثاني حول ما إذا كان يمتلك عروضًا رسمية أخرى تتفوق من الناحية المالية على العرض الذي تلقاه من نادي كونيا سبور التركي.

وأضاف أن إمام عاشور أكد خلال الجلسة تمسكه بالاستمرار مع النادي الأهلي وعدم رغبته في الرحيل خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك عرضًا رسميًا أكبر من عرض كونيا سبور التركي.

واختتم : "بناءً على موقف اللاعب، قررت إدارة الأهلي غلق الباب أمام رحيله، قبل أن تصدر بيانًا رسميًا تؤكد خلاله رفضها بيع إمام عاشور، والتأكيد على استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة".

الأهلي إمام عاشور جلسه الأهلي مع إمام عاشور مسؤولي النادي الأهلي

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