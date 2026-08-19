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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مش بس زيادة الوزن .. أسباب وأعراض تكشف عن الإصابة بالكبد الدهني

مش بس زيادة الوزن.. أسباب وأعراض تكشف الإصابة بالكبد الدهني
مش بس زيادة الوزن.. أسباب وأعراض تكشف الإصابة بالكبد الدهني

يُعد الكبد الدهني من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تصيب الإنسان دون ظهور أعراض واضحة في المراحل الأولى، ما يجعل اكتشافه في بعض الحالات يتم بالصدفة أثناء إجراء الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكره موقع Boldsky، يحدث الكبد الدهني عندما تتراكم الدهون داخل خلايا الكبد، وقد يرتبط الأمر بعدة عوامل، من بينها زيادة الوزن والسمنة، ومرض السكري، وارتفاع مستويات الدهون في الدم، إلى جانب العادات الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني.

كما أن الإصابة بالكبد الدهني لا تقتصر على الأشخاص الذين يعانون من السمنة، إذ يمكن أن تظهر الحالة أيضًا لدى الأشخاص أصحاب الوزن الطبيعي، وهو ما يجعل الاعتماد على الشكل الخارجي أو الوزن وحدهما غير كافٍ لتقييم صحة الكبد.

اعراض الكبد الدهنى..

ومن الأعراض التي قد تظهر مع تطور الحالة: الإرهاق، فقدان الشهية، الغثيان والقيء، ألم أو انزعاج في منطقة البطن، وفقدان الوزن، بينما قد تظهر أعراض أكثر وضوحًا في الحالات المتقدمة مثل اصفرار الجلد والعينين. 

ويُعد إهمال الكبد الدهني وعدم التعامل مع أسبابه قد يؤدي إلى تطور الحالة لدى بعض الأشخاص إلى التهاب الكبد الدهني والتليف، وقد تصل الحالات المتقدمة إلى مضاعفات خطيرة مثل تليف الكبد.

وللحفاظ على صحة الكبد، يوصى بالاهتمام بنمط حياة صحي، يعتمد على التغذية المتوازنة، وتقليل الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، إلى جانب ممارسة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي. 

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مش بس زيادة الوزن .. أسباب وأعراض تكشف عن الإصابة بالكبد الدهني

مش بس زيادة الوزن.. أسباب وأعراض تكشف الإصابة بالكبد الدهني
مش بس زيادة الوزن.. أسباب وأعراض تكشف الإصابة بالكبد الدهني
مش بس زيادة الوزن.. أسباب وأعراض تكشف الإصابة بالكبد الدهني

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