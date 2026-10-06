الزمالك يستضيف الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة بدوري المرتبط لكرة السلة للسيدات

تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات لموسم 2026–2027.

وتقام اليوم 16 مباراة في منافستي السيدات والمرتبط للناشئات تحت 16 عامًا، وجاءت مواعيدها على النحو التالي:



مواعيد مباريات السيدات

الأوليمبي x الجزيرة - 4 عصرًا

الشمس x سموحة - 6 مساءً

مدينة نصر x هليوبوليس - 6 مساءً

جزيرة الورد x البنك الأهلي - 6 مساءً

السكة الحديد x سبورتنج - 6 مساءً

نيو جيزة x الصيد - 6 مساءً

الزمالك x الأهلي - 6 مساءً

الزهور x مصر للتأمين - 6 مساءً.

مواعيد مباريات المرتبط :

الأوليمبي x الجزيرة - 2 ظهرًا

الشمس x سموحة - 4 عصرًا

مدينة نصر x هليوبوليس - 4 عصرًا

جزيرة الورد x البنك الأهلي - 4 عصرًا

السكة الحديد x سبورتنج - 4 عصرًا

نيوز جيزة x الصيد - 4 عصرًا

الزمالك x الأهلي - 4 عصرًا

الزهور x مصر للتأمين - 4 عصرًا

وتشهد البطولة مشاركة 16 فريقًا، وهي: سبورتنج، الأهلي، نيو جيزة، البنك الأهلي، الشمس، الأولمبي، جزيرة الورد، مدينة نصر، الجزيرة، سموحة، مصر للتأمين، الزمالك، الزهور، السكة الحديد، الصيد، هليوبوليس.

وتقام منافسات الدور التمهيدي لدوري المرتبط بنظام الذهاب والاياب بين فريقي السيدات والمرتبط للناشئات تحت 16 عامًا، حيث يحصل الفريق الفائز على نقطتين، فيما ينال الخاسر نقطة واحدة، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، بينما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث مباريات الأفضلية للتأهل لدور الثمانية.

وتعد بطولة دوري المرتبط للسيدات من المسابقات المهمة في موسم كرة السلة المصرية، إذ تحدد من خلالها مواجهات الدور الأول لبطولة دوري السوبر، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.