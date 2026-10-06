3 مواجهات مثيرة في دوري المرتبط.. تفوق المصرية للاتصالات وسموحة والاتحاد السكندري

تواصلت الإثنين منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة رجال، للموسم الرياضي 2026-2027، بإقامة 3 مواجهات شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة، سواء على مستوى فرق الرجال أو المرتبط تحت 16 عامًا.

تفوق المصرية للاتصالات وسموحة والاتحاد السكندري

ونجح فريقا المصرية للاتصالات في تحقيق الفوز على الزهور، بعدما حسم فريق المرتبط المواجهة لصالحه بنتيجة 68-59، قبل أن يحقق فريق الرجال الانتصار بنتيجة 89-81، ليجمع الفريق نقطتين وفقًا لنظام المسابقة.

وفي مواجهة أخرى، تفوق فريقا سموحة على هليوبوليس، حيث حسم فريق المرتبط اللقاء بنتيجة 62-42، بينما أنهى فريق الرجال المباراة لصالحه بنتيجة 76-59، ليواصل سموحة مشواره في الدور التمهيدي بقوة.

وشهدت مباراة سبورتنج والاتحاد السكندري انقسامًا في النتائج، بعدما تمكن فريق المرتبط بسبورتنج من الفوز بنتيجة 85-81، في الوقت الذي فرض فيه فريق رجال الاتحاد السكندري تفوقه وحسم اللقاء بنتيجة 92-61.

وتشهد منافسات دوري المرتبط مشاركة 16 فريقًا، هي الأهلي، الاتحاد السكندري، المصرية للاتصالات، الزمالك، بتروجت، سبورتنج، سموحة، الجزيرة، القناة، طلائع الجيش، هليوبوليس، الأوليمبي، أصحاب الجياد، الصيد، الزهور وألعاب دمنهور.

وتقام منافسات الدور التمهيدي بنظام الذهاب والإياب، ويحصل الفريق الفائز في مجموع مباراتي الرجال والمرتبط تحت 16 عامًا على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للفريق الخاسر.

وتتأهل الفرق المتصدرة للمجموعات الأربع مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما يخوض صاحبا المركزين الثاني والثالث مباريات الأفضلية لتحديد باقي المتأهلين إلى دور الثمانية، على أن تسهم نتائج دوري المرتبط في تحديد مواجهات الدور الأول من دوري السوبر المؤهل إلى منافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة.