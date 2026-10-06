ننشر نتائج انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، عن الفصل التشريعي الثاني، دور الانعقاد العادي الثاني، والتي أجريت اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026.

وجاءت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية على النحو التالي:

أولاً: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

فاز النائب حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد برئاسة اللجنة، فيما فاز النائبان أحمد محمد حلمى أحمد الشريف، وعصام هلال محمود محمد بمنصبي الوكيلين، بينما تولى النائب محمد السيد محمد الأجرود منصب أمين السر.

ثانياً: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

فاز النائب أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز برئاسة اللجنة، والنائبتان سحر أحمد محمد عبد المنعم، وأماني عبد العزيز محمد فاخر بمنصبي الوكيلين، فيما فاز النائب أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني بمنصب أمين السر.

ثالثاً: لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية

فاز النائب محمد مصطفى كمال عبد الله شهده برئاسة اللجنة، والنائبان ياسر السيد عبد المقصود على، ومحمد مظلوم محمد يوسف مطاوع بمنصبي الوكيلين، فيما فاز النائب زاهر محمد هاشم زاهر الشقنقيري بمنصب أمين السر.

رابعاً: لجنة الدفاع والأمن القومي

فاز النائب محمد محمد عبد اللاه عبد المولى برئاسة اللجنة، والنائبان بهي الدين نصر محمود زغلول، وفهمى عبد الرؤوف فهمي هيكل بمنصبي الوكيلين، فيما فاز النائب عصام محمد العزب مصطفى بمنصب أمين السر.

خامساً: لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

فاز النائب محمد نبيل محمد السيد حلاوة برئاسة اللجنة، والنائبان السعيد أحمد عبد المقصود غنيم، وسامح محمد انور عصمت السادات بمنصبي الوكيلين، فيما فاز النائب محمد طارق محمد سعد العكاري بمنصب أمين السر.

سادساً: لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

فاز النائب أسامة محمد كمال عبد الحميد برئاسة اللجنة، والنائبان جلال عبد الله عبد العزيز عمر، ومحمد أحمد عبد الرحمن فرج بمنصبي الوكيلين، فيما فازت النائبة مروه محمود السيد قنصوه بمنصب أمين السر.

سابعاً: لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

فاز النائب أحمد أحمد علي الشعراوي برئاسة اللجنة، والنائبان اكمل الله فاروق محمد احمد عبد العال، وعلي السيد علي كيوان بمنصبي الوكيلين، فيما فاز النائب احمد حسين فايق صبور بمنصب أمين السر.

ثامناً: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

فاز النائب محمد نبيل سليمان دعبس برئاسة اللجنة، والنائبان ناجح محمد سيد عبد الفتاح، ونادر يوسف نسيم هندی بمنصبي الوكيلين، فيما فازت النائبة غادة أحمد محمد البدوي بمنصب أمين السر.

تاسعاً: لجنة الشباب والرياضة

فاز النائب أحمد احسان مصطفى دياب برئاسة اللجنة، والنائبان هاني مجدى حجاج خليل العتال، وحسام سعيد عبد الفتاح على بمنصبي الوكيلين، فيما فاز النائب نشأت صلاح عبد المحسن حتة بمنصب أمين السر.

عاشراً: لجنة الصحة والسكان

فاز النائب هشام مسعد الششتاوى احمد برئاسة اللجنة، والنائبان حسين عبد الله عبد العال خضير، وشريف وديع ناشد سرجيوس بمنصبي الوكيلين، فيما فاز النائب خالد محمد عبد المنعم قنديل بمنصب أمين السر.

حادي عشر: لجنة الزراعة والري

فاز النائب محسن محمود أبو بكر البطران برئاسة اللجنة، والنائبان جمال أبو الفتوح محمد محمد، ومحمد السيد ثابت محمد بمنصبي الوكيلين، فيما فاز النائب محمد فتح الله عبد السلام جامع بمنصب أمين السر.

ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

فاز النائب عبد الهادى أحمد عبد الهادى القصبى برئاسة اللجنة، والنائبان صلاح الدين محمود ابراهيم المعداوى، وياسر فاروق محمد فريد قورة بمنصبي الوكيلين، فيما فازت النائبة اميرة صابر السيد محمد عفيفي قنديل بمنصب أمين السر.

ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

فاز النائب محمد عاطف عمران شريف برئاسة اللجنة، والنائبان ياسر محمد جلال أحمد توفيق، وأيمن محمد حامد محمد شريف بمنصبي الوكيلين، فيما فاز النائب مصطفى متولى حسن متولى بمنصب أمين السر.

رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف

فاز النائب يوسف السيد يوسف عامر برئاسة اللجنة، والنائبان محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوة، ومحمد سليم السيد عطية بمنصبي الوكيلين، فيما فاز النائب أحمد السيد سعد تركي بمنصب أمين السر