تجديد الثقة في 4 نواب من «الشعب الجمهوري» بهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن تجديد الثقة في 4 من نواب حزب الشعب الجمهوري، بمقاعد رؤساء ووكلاء وأمناء سر عدد من اللجان النوعية بالمجلس، وذلك خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وشملت نتائج الانتخابات تجديد الثقة في النائب أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، بمنصب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، وهو المنصب الذي سبق أن تولاه خلال دور الانعقاد السابق.

كما جرى تجديد الثقة في النائب محمد زكي، أمين الحزب بمحافظة القاهرة، بمنصب وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس.

وشملت النتائج أيضًا تجديد الثقة في النائب زاهر الشقنقيري، أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، إلى جانب تجديد الثقة في النائب نشأت حتة، أمين أمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب، بمنصب أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

ويواصل نواب حزب الشعب الجمهوري أداء أدوارهم داخل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بعد تجديد الثقة فيهم خلال انتخابات هيئات المكاتب لدور الانعقاد العادي الثاني، بما يدعم استمرار حضور الحزب في عدد من اللجان النوعية بالمجلس.