قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتابع عدداً من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول
مقذوف حربي يضرب سفينة ترفع علم بنما.. والهند تعلن إصابة 11 من مواطنيها
من يحصل على مرتب 8 آلاف جنيه قد يصل معاشه إلى 6 آلاف.. التأمينات توضح
أزمة رونالدو وجيسوس تتصاعد.. قائد البرتغال يشترط رحيل المدرب للعودة للمنتخب
حسام حسن يعتذر عن مؤتمر كاف.. مفاجأة وراء الغياب تحسم جدل الخلاف مع الجبلاية
برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي يراقبون موهبة آينتراخت فرانكفورت الألمانية
البرلمان العربي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطاري جازان ونجران
موعد تطبيق التوقيت الشتوي وضوابط غلق المحلات.. كم يوما يتبقى؟
ننشر نتائج انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ
1400 كارت.. طبيب نفسي ويُشهر البطاقات بكثرة| مفاجآت عن حكم مباراة القمة
يورونيوز: احتجاجات الإسكان في برشلونة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة
قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تجديد الثقة في 4 نواب من «الشعب الجمهوري» بهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن تجديد الثقة في 4 من نواب حزب الشعب الجمهوري، بمقاعد رؤساء ووكلاء وأمناء سر عدد من اللجان النوعية بالمجلس، وذلك خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

وشملت نتائج الانتخابات تجديد الثقة في النائب أحمد أبو هشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، بمنصب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، وهو المنصب الذي سبق أن تولاه خلال دور الانعقاد السابق.

كما جرى تجديد الثقة في النائب محمد زكي، أمين الحزب بمحافظة القاهرة، بمنصب وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس.

وشملت النتائج أيضًا تجديد الثقة في النائب زاهر الشقنقيري، أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، بمنصب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، إلى جانب تجديد الثقة في النائب نشأت حتة، أمين أمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب، بمنصب أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

ويواصل نواب حزب الشعب الجمهوري أداء أدوارهم داخل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بعد تجديد الثقة فيهم خلال انتخابات هيئات المكاتب لدور الانعقاد العادي الثاني، بما يدعم استمرار حضور الحزب في عدد من اللجان النوعية بالمجلس.

انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الشيوخ الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

محمد هاني

متمسك بشروطة.. تفاصيل جديدة في مفاوضات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

ترشيحاتنا

أرشيفية

محافظ جنوب سيناء: مشروعات التنمية تحظى باهتمام كبير من الدولة لتحسين مستوى الخدمات

أحمد الشرع

الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض للقاء ولي العهد السعودي

غزة

الرجوب: الاحتلال ينفذ انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة

بالصور

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد