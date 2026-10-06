إيهاب وهبة رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ وكريم سالم نائبًا

تلقى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، إخطارًا من حزب الشعب الجمهوري، بشأن اختيار النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والنائب الدكتور كريم سالم نائبًا لرئيس الهيئة، وذلك خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

رئيس الشيوخ يعلن رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب

أعلن المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية تحت قبة المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك في ضوء الإخطارات الواردة من رؤساء الأحزاب إلى رئيس المجلس.

وشملت الإخطارات اختيار حسام الخولي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ومصطفى شوكت رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ومحمود صلاح نائبًا له.

وتضمنت اختيار محمد عمران رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، وجورج غبريال نائبًا له، فيما تم اختيار طارق عبد العزيز رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وإسماعيل الشرقاوي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب العدل.

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ اختيار السيد عبد العال رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وأحمد شعبان نائبًا له، إلى جانب اختيار أحمد عبد المقصود غنيم رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

وتضمنت الإخطارات اختيار إيهاب وهبة رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وكريم سالم نائبًا له، وعلاء عبد المنعم رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ورانيا صدقي نائبًا له.

وشملت أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية كذلك محمد عليوة رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وخالد راشد نائبًا له