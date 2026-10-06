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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس الشيوخ يوافق على قوائم تشكيل اللجان النوعية ويبدأ انتخابات هيئات مكاتبها

المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على قوائم ترشيحات عضوية اللجان النوعية في صورتها النهائية، وذلك بعد إعلان عدم تقدم أي من الأعضاء باعتراضات أو مقترحات بشأن القوائم، تمهيدا لبدء إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وأكد رئيس المجلس أن قوائم الترشيحات عُرضت على الأعضاء في صورتها النهائية وفقا لما انتهى إليه رأي مكتب المجلس، وجرى التصويت عليها، حيث وافق الأعضاء على القوائم، بما يمهد لإجراء انتخابات رؤساء اللجان ووكيليها وأمناء السر.

وعقب الموافقة، أعلن رئيس المجلس بدء إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، ولا سيما المواد المنظمة لتشكيل اللجان وإجراء الانتخابات، موضحا القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وآليات الترشح والتصويت.

وتضمنت القواعد المنظمة للانتخابات تشكيل لجنة للإشراف على عملية الاقتراع، برئاسة أكبر الأعضاء سنا وعضوية أصغرهم سنا، مع الاستعانة بعدد كاف من العاملين بالأمانة العامة للمجلس، كما تقضي بتقديم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس، وتسليمها إلى رئيس اللجنة المشرفة عقب فتح باب الترشح.

وتتولى أمانة كل لجنة تجهيز بطاقات الاقتراع اللازمة لانتخاب رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر، مع إثبات عدد البطاقات بمحضر اجتماع اللجنة، فيما يتم إعلان فوز المرشحين بالتزكية في حال عدم تقدم مرشحين يزيد عددهم على المناصب المطلوب شغلها.

كما نظمت القواعد آلية إجراء الانتخابات في اللجان التي يتعذر فيها تشكيل لجنة للإشراف على الاقتراع من بين أعضائها، بحيث يتم الاستعانة بأعضاء إحدى اللجان النوعية الأخرى بعد انتهاء انتخاباتها، وفقا لما يقرره رئيس المجلس.

وشددت الإجراءات على أن يشارك كل عضو في التصويت على انتخاب هيئة مكتب اللجنة التي ينتمي إلى عضويتها، مع مراعاة النصاب المطلوب لصحة الاقتراع، وفي حال عدم اكتماله يتم تأجيل الانتخابات لمدة نصف ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب بعد ذلك، يؤجل إجراء الانتخابات إلى موعد آخر يحدده رئيس المجلس.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة استكمال إجراءات انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، في إطار استكمال تشكيل اللجان وتحديد قياداتها التي ستتولى إدارة أعمالها ومناقشة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها خلال دور الانعقاد الحالي.

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