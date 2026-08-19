ماذا يحدث لجسمك عند وضع طلاء الأظافر الجل؟ .. مادة سامة تهدّد الخصوبة

أثار قرار جديد في بريطانيا بشأن مستحضرات تجميل الأظافر حالة من الجدل، بعدما بدأت السلطات في فرض قيود صارمة على استخدام المنتجات التي تحتوي على مادة TPO، وهي مادة كيميائية تساعد طلاء الجل على التصلب تحت الأشعة فوق البنفسجية.

مخاطر تصيب الفتيات بسبب طلاء الأظافر الجل

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن القيود الجديدة لا تعني حظر طلاء الأظافر الجل بشكل كامل، وإنما تستهدف المنتجات التي تحتوي على مادة Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO)، والتي صُنفت باعتبارها مادة ذات خصائص سامة على الجهاز التناسلي.

ما سبب حظر مادة TPO في طلاء الأظافر؟

وتُستخدم مادة TPO في طلاء الأظافر الجل لمساعدته على التصلب عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية، إلا أن المخاوف الصحية المرتبطة بها دفعت الاتحاد الأوروبي إلى حظر بيع واستخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي عليها منذ سبتمبر الماضي، وفقًا لما ذكره التقرير.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات البريطانية بدأت بدورها في فرض قيود على المنتجات الجديدة التي تحتوي على المادة الكيميائية، مع استمرار السماح لفنيي الأظافر باستخدام بعض المنتجات التي تم شراؤها بالفعل وفقًا للجدول الزمني المحدد للقواعد الجديدة.

مخاطر تصيب الفتيات بسبب طلاء الأظافر الجل

هل طلاء الأظافر الجل يسبب العقم؟

وأثار وجود مادة TPO في منتجات الجل مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على الخصوبة والجهاز الهرموني.

وأشار التقرير إلى أن قرار الحظر الأوروبي جاء بعد دراسات أجريت على الحيوانات، حيث أظهرت التجارب أن تعرض الفئران لجرعات مرتفعة ومتكررة من المادة ارتبط بمشكلات في الخصوبة.

كما أشار خبراء إلى احتمال تصنيف TPO ضمن المواد التي يمكن أن تؤثر على نظام الغدد الصماء، إلا أن ذلك لا يعني أن استخدام طلاء الأظافر الجل مرة واحدة أو بصورة شهرية يؤدي بشكل مباشر إلى العقم لدى البشر.

مخاطر تصيب الفتيات بسبب طلاء الأظافر الجل

هل يجب التوقف عن استخدام المانيكير الجل؟

بحسب التقرير، الحظر لا يعني أن جميع أنواع المانيكير الجل خطيرة أو ممنوعة، إذ توجد بالفعل منتجات خالية من مادة TPO.

وتزداد أهمية الانتباه إلى مكونات مستحضرات الأظافر بالنسبة إلى العاملين في صالونات التجميل، بسبب التعامل المتكرر والمطول مع منتجات الجل غير المتصلبة، وهو ما قد يزيد من احتمالية التعرض للمادة مقارنة بالمستخدمة التي تضع المانيكير بصورة متباعدة.

مخاطر تصيب الفتيات بسبب طلاء الأظافر الجل

كيف تحمين نفسك من مادة TPO؟

ينصح الخبراء بالتحقق من مكونات طلاء الأظافر الجل قبل استخدامه، واختيار المنتجات التي تحمل بوضوح عبارة TPO-free أو الخالية من مادة TPO.

كما يمكن سؤال صالون التجميل عن نوع المنتجات المستخدمة والتأكد من عدم احتوائها على المادة الكيميائية محل الجدل.