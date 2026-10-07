رئيس الوزراء يكشف الهدف من منتدي مصر 2026

عرضت قناة إكسترا ، عاجل يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قال إن هناك إقبال كبير على الموقع الإلكتروني لـ "منتدي مصر 2026" الذي تم إطلاقه مطلع الشهر الجاري، كمنصة تفاعلية للتعريف بالمنتدى ومحاوره وفعالياته، وإتاحة المجال أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش.

وأكد الدكتور مدبولي، على اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات، والسعي لبلورة تلك الأفكار والرؤي، تحقيقاً لمزيد من الارتقاء بجودة ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وبما يلبي تطلعات واحتياجات أبناء هذا الشعب العظيم.

الهدف من انعقاد المنتدى

وجدد رئيس الوزراء ، الإشارة إلى أن الهدف من انعقاد هذا المنتدى هو الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات التي يتم طرحها وتتعلق بشواغل الرأي العام، فضلا عن استعراض ما يثار حول عدد من الملفات والقضايا، والرد على مختلف التساؤلات، وكذا عرض ما يتم مواجهته من تحديات في العديد من القطاعات، وآليات تعامل الحكومة مع تلك التحديات، بما يرسل العديد من رسائل الطمأنينة للمواطن المصري، قائلا: "نتقبل أي انتقاد، ونرحب بكل رأي مخالف".

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم خلال جلسات المنتدى استعراض ومناقشة الرؤي والخطط المستقبلية لعدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري، وما سيتم تنفيذه من برامج تنفيذية تستهدف طمأنة المواطن المصري في العديد من الملفات التي تشغل باله.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، عدداً من الأسئلة المثارة وتشغل الرأي العام، ويستفسر عنها أبناء الشعب المصري في العديد من القطاعات، والتي تم رصدها، من خلال التفاعل على موقع المنتدى الالكتروني وغيرها من المنصات، مؤكداً أنه سيتم الإجابة عن مختلف هذه التساؤلات والاستفسارات خلال جلسات المنتدى، وتوضيح كل ما يتعلق بشواغل المواطن المصري بشكل وصورة مبسطة وبكل صراحة وشفافية ومكاشفة.