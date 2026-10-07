رئيس الوزراء: نتقبل أي انتقاد ونرحب بكل رأي مخالف

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولقادة وأبطال القوات المسلحة البواسل، ولجميع أبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكري الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أننا مازلنا نستلهم مما كرسته هذه الذكري من معان عظيمة في التضحية والفداء والإرادة.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما تناولته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها بمناسبة هذه الذكري العطرة، وما تضمنته من توجيه تحية إجلال وتقدير لرجال القوات المسلحة الباسلة، وأنهم سيظلون الحصن المنيع والدرع الواقية لهذا الوطن، محافظين على أمنه واستقراره، منوها كذلك إلى ما أشار إليه من العزم على مواجهة مختلف المشكلات المتراكمة والتحديات الحالية، والعمل بجد متواصل لاستكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق ما يليق بمصر وشعبها وتاريخها من تقدم وتنمية، مؤكداً في هذا السياق مواصلة الحكومة جهودها للارتقاء بمستوى ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.

كما أشار رئيس الوزراء إلى ما تضمنته كلمة الرئيس من رسائل وتأكيدات، تتعلق بثوابت السياسات المصرية في تعاملها مع العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الجولة الآسيوية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس؛ والتي من المقرر أن تشمل زيارة كل من جمهورية كوريا، ومملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وما سيعقده من اجتماعات ولقاءات مع قادة تلك الدول للتباحث حول العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الاقليمية والدولية، فضلا عن بحث سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وتلك الدول، لافتا إلى تطلع الحكومة لمزيد من أوجه التعاون والتنسيق مع حكومات ومسئولي الدول الثلاث، بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة في العديد من المجالات ذات الاهتمام والأولوية، وخاصة الاقتصادية والتنموية منها.

وتطرق رئيس الوزراء، أيضاً إلى ما شهده هذه الأسبوع من أنشطة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، ودفع جهود التنمية والتكامل على مستوى القارة، وما تضمن ذلك من افتتاحه للدورة الأولي من منتدى "العلمين - أفريقيا للأعمال"، التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة، والتي شهدت مشاركة واسعة من القادة والمسئولين الأفارقة، إلى جانب ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الأفريقية والدولية، وكذا ترؤسه أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "أودا – نيباد"، وذلك برئاسة مشتركة مع رئيس جمهورية أنجولا، رئيس اللجنة التوجيهية لرؤساء الدول والحكومات للوكالة، وبمشاركة رؤساء وممثلي الدول المؤسسة للوكالة، فضلاً عن رئيس جمهورية بوروندي بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي، والمديرة التنفيذية لوكالة "أودا – نيباد".

وأضاف رئيس الوزراء: تضمنت أنشطة رئيس الجمهورية المشاركة في أعمال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، الذي استضافته مدينة العلمين الجديدة، أيضاً بمشاركة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية، هذا فضلاً عن استضافة فخامته لقمة رباعية تشاورية ضمت كلاً من الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، والدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، للتباحث حول سبل دعم وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأربع في مختلف المجالات، واستعراض مستجدات التطورات في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وكذا مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد رئيس الوزراء في هذا السياق، حرص الدولة المصرية على دعم أوجه التعاون الأفريقي – الأفريقي، والتأكيد على ثوابتها فيما يتعلق باحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، ورفض التدخل في شئونها الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الاستعدادات الجارية لتنظيم "منتدى مصر 2026"، المقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، مشيراً إلى أهمية ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات تحضيرية، لاستعراض ومناقشة مختلف المحاور والرؤي التي سيتم بحثها خلال جلسات المنتدى المتنوعة، سعياً للرد على مختلف شواغل وتساؤلات الرأي العام فيما يتعلق بالعديد من الملفات والقضايا ذات الأولوية.

وفى هذا السياق، أشاد رئيس الوزراء بالإقبال اللافت الذي شهده الموقع الإلكتروني لـ "منتدي مصر 2026" الذي تم إطلاقه مطلع الشهر الجاري، كمنصة تفاعلية للتعريف بالمنتدى ومحاوره وفعالياته، وإتاحة المجال أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش، مؤكداً اهتمام الحكومة بمختلف ما يتم طرحه من أفكار ومشاركات من قبل المتفاعلين على الموقع في العديد من القطاعات، والسعي لبلورة تلك الأفكار والرؤي، تحقيقاً لمزيد من الارتقاء بجودة ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وبما يلبي تطلعات واحتياجات أبناء هذا الشعب العظيم.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن الهدف من انعقاد هذا المنتدى هو الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات التي يتم طرحها وتتعلق بشواغل الرأي العام، فضلا عن استعراض ما يثار حول عدد من الملفات والقضايا، والرد على مختلف التساؤلات، وكذا عرض ما يتم مواجهته من تحديات في العديد من القطاعات، وآليات تعامل الحكومة مع تلك التحديات، بما يرسل العديد من رسائل الطمأنينة للمواطن المصري، قائلا: "نتقبل أي انتقاد، ونرحب بكل رأي مخالف".

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال جلسات المنتدى استعراض ومناقشة الرؤي والخطط المستقبلية لعدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطن المصري، وما سيتم تنفيذه من برامج تنفيذية تستهدف طمأنة المواطن المصري في العديد من الملفات التي تشغل باله.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، عدداً من الأسئلة المثارة وتشغل الرأي العام، ويستفسر عنها أبناء الشعب المصري في العديد من القطاعات، والتي تم رصدها، من خلال التفاعل على موقع المنتدى الالكتروني وغيرها من المنصات، مؤكداً أنه سيتم الإجابة عن مختلف هذه التساؤلات والاستفسارات خلال جلسات المنتدى، وتوضيح كل ما يتعلق بشواغل المواطن المصري بشكل وصورة مبسطة وبكل صراحة وشفافية ومكاشفة.