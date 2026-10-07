بنك "إتش إس بي سي" يعتزم خفض وظائف في إدارة الثروات ببريطانيا ضمن توسع استخدام الذكاء الاصطناعي

يعتزم بنك "إتش إس بي سي" تنفيذ تخفيضات واسعة في الوظائف داخل أعمال إدارة الثروات في بريطانيا، تشمل تقليصا كبيرا في أعداد المستشارين الماليين والوظائف الإدارية والمتخصصة، في إطار توجه أوسع لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياته، بحسب تقرير لصحيفة .

وذكر تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن البنك يخطط لخفض نحو نصف الوظائف الإدارية والمتخصصة في هذا النشاط، فيما قد تصل التخفيضات بين المستشارين الماليين إلى نحو 70%.

ولا يفصح "إتش إس بي سي" عن عدد العاملين في قطاع إدارة الثروات ببريطانيا، إلا أن النشاط يضم مئات من مديري العلاقات في أنحاء البلاد، وفقاً للصحيفة.

وقال البنك إن أعماله في إدارة الثروات والخدمات المصرفية المتميزة في المملكة المتحدة تتمتع بمكانة قوية، مضيفاً أنه يواصل تطوير منتجات ومسارات رقمية بصورة أكبر لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

وأضاف التقرير أن البنك دخل حالياً فترة تشاور بشأن التغييرات المقترحة، ومن المتوقع أن يغادر الموظفون المتأثرون بنهاية الشهر الجاري.

وكان الرئيس التنفيذي للبنك جورج الحديري، قد قال في مايو الماضي إن على الموظفين التكيف مع التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي بدلاً من مقاومتها، محذراً من أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤدي إلى اختفاء بعض الوظائف.

وجعل الحديري الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً في استراتيجية البنك منذ توليه منصبه في 2024، مع توسيع استخدامه في عدد من الوظائف والأنشطة بهدف تبسيط العمليات وتخصيص الخدمات والمحتوى للعملاء.

وتأتي الخطوة في وقت تزيد فيه البنوك العالمية استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، بما يعيد تشكيل طبيعة الوظائف داخل القطاع المالي ويثير مخاوف من اتساع تأثير الأتمتة على العمالة في الأنشطة الأكثر عرضة للاستبدال بالتقنيات الجديدة.