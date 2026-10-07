صاحبا نوبل 2026.. كاجان وسواي حلا لغزا كيميائيا يعود لأكثر من قرن

فاز باحثان بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، تقديرا لأبحاث مبتكرة قد تغيّر طريقة تصنيع الأدوية في المستقبل.



فاز هنري بي. كاجان وكنسو سواي بجائزة نوبل في الكيمياء عن أبحاثهما في الصور المرآتية للجزيئات، التي وصفتها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم بأنها "حاسمة للكيميائيين الذين يصممون التفاعلات لإنتاج الأدوية"، وذلك يوم الأربعاء.

وحصل الباحثان الفرنسي والياباني على الجائزة لاكتشافهما التأثيرات غير الخطية والتفاعل الذاتي في التخليق العضوي اللامتناظر.

وكثير من الجزيئات، مثل الأحماض الأمينية، لها صورتان مرآتيتان، لكن واحدة فقط منها هي الموجودة في الكائنات الحية؛ ويُعرف ذلك بعدم التناظر الكيميائي.

ويخلق هذا اللاتناظر تحديات كبيرة عند تطوير أدوية جديدة.

توجد كثير من جزيئات العقاقير في صورتين تمثل كل منهما صورة مرآتية غير مطابقة للأخرى؛ إحداهما تحمل التأثير العلاجي، في حين يمكن أن تتسبب الأخرى في آثار جانبية غير ضرورية وأحيانا ضارة، كما أوضحت اللجنة.

وقال هاينر لينكا، رئيس لجنة نوبل في الكيمياء، في بيان صحفي: "قدّم هنري كاجان وكنسو سواي حلا للغز كيميائي يعود لأكثر من قرن: كيف يمكن أن تنشأ المتشابهيّة الأحادية تلقائيا. إن التفاعلات الكيميائية التي طوّروها مذهلة".

يرتبط كاجان بجامعة باريس-سود في أورساي بفرنسا، بينما يعمل سواي في جامعة طوكيو للعلوم.

وقال سواي بعد الإعلان: "أنا متحمس جدا لتلقي هذا الخبر الرائع عن جائزة نوبل".

وأضاف: "هذا واحد من أكثر الأيام إثارة في حياتي. وأنا سعيد حقا بتقاسم الجائزة مع البروفيسور هنري كاجان، وهو من أشهر الكيميائيين العضويين".

تبلغ قيمة الجائزة هذا العام 12 مليون كرونة سويدية (نحو 1.09 مليون يورو)، سواء مُنحت لفرد واحد، أو لمجموعة صغيرة من الفائزين، أو لمنظمة.

وسيُعلن عن جوائز نوبل المتبقية لعام 2026، في مجالات الأدب والسلام والاقتصاد، خلال الأيام المقبلة. أما جائزتا الطب و الفيزياء فقد أُعلن عنهما في وقت سابق من هذا الأسبوع.