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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المتحدث باسم الجيش الإيراني: سننفذ هجمات استباقية ضد العدو إذا اقتضت الحاجة

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
محمود نوفل

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا  جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ عمليات استباقية ضد العدو، مشدداً على أن هذا الخيار سيوضع قيد التنفيذ في حال اقتضت الحاجة والضرورة الميدانية.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإيراني في تصريحات له - نقلتها وسائل إعلام إيرانية - إلى أنه وخلال الحرب استُهدفت قواعد أمريكية كانت تستعد لتنفيذ عمليات ضد إيران بواسطة طائرات مسيّرة تابعة للجيش الإيراني.

وشدد المسؤول الإيراني أن طهران تحدّث بنك أهداف العدو بصورة مستمرة حيث تم استهداف عددًا كبيرًا من أهدافه في المنطقة بينها قواعد عسكرية.


وفي نهاية تصريحاته ، هدد المتحدث بإسم الجيش الإيراني قائلا :  إذا ارتكب العدو عدوانًا جديدًا فإن القوات المسلحة الإيرانية ستوجّه إليه ردًا أكثر قوة واتساعًا وحسمًا وسرعة.

الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا قواعد أمريكية طائرات مسيرة إستهداف القواعد الأمريكية

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