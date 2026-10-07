باحث سياسي: الولايات المتحدة لا تحتاج إلى قوات برية للسيطرة على إيران

قال باباك أماميان، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى تعزيز قواتها العسكرية داخل إيران من أجل هزيمة القدرات الإيرانية، موضحًا أن لديها بالفعل تفوقًا قويًا، ويمكنها السيطرة على إيران من الجو، إلى جانب امتلاكها بنكًا من الأهداف الجديدة وأنظمة قادرة على استهداف أي منطقة داخل البلاد.

وأضاف أماميان، خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى وجود قوة برية لاحتلال إيران، مشيرًا إلى أنها تعرف بالفعل المناطق التي يمكن توجيه الضربات إليها، مع وجود بعض المساعدة من الذكاء الاصطناعي في استهداف مناطق بعينها.

ولفت الباحث السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية، إلى أن القوات الأمريكية الموجودة حاليًا تهدف فقط إلى منع إيران من شن أي ضربات باتجاه جنوب الدول العربية.

وأوضح، أن تجنب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوقوع في فخ سياسة الاستنزاف والانخراط في مواجهة أقل كلفة سياسيًا وماليًا يتعلق بالموارد، مؤكدًا أن الجيش لا يستطيع شن هذه الضربات من دون توافر الموارد اللازمة.

وأضاف الخبير في الشؤون الإيرانية، أن الجيش الإيراني استُنزفت موارده حاليًا، وأنه لا يملك الأموال اللازمة لمواصلة المواجهة.