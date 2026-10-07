بعد اختبار فرنسا صاروخا نوويا.. روسيا تتهم أوروبا بـ«العسكرة» وتندد بتصعيد التوتر

نددت روسيا، الأربعاء، بما وصفته بـ«عسكرة» الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد يوم من إعلان فرنسا إجراء أول اختبار لإطلاق صاروخ باليستي من الجيل الجديد «إم-51.3» قادر على حمل رؤوس نووية، في تجربة حضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين: «إنها رسالة قوية وواضحة.. فأوروبا مهووسة بفكرة العسكرة»، مضيفًا أن روسيا «تظل متيقظة» في مواجهة ما وصفه بـ«الأعمال العدوانية والمشاريع» الأوروبية.

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت، الثلاثاء، تنفيذ أول اختبار لإطلاق صاروخ «إم-51.3» الباليستي المطلق من الغواصات، في خطوة أكدت من خلالها قدرات الردع النووي الفرنسية، بالتزامن مع تصاعد التوترات مع روسيا.

وأوضحت الوزارة أن الصاروخ أُطلق قبالة سواحل بريتاني من الغواصة النووية «لو فيجيلان»، في إطار اختبار لقدرتها على نشر هذا السلاح بعد خضوعها لأعمال صيانة شاملة.

وأكدت الوزارة أن الصاروخ لم يكن مزودًا برأس حربي نووي، وأن عملية الإطلاق تمت من دون حمولة وبما يتوافق مع الالتزامات الدولية.

ورغم أن الإعلان الفرنسي لم يذكر روسيا بشكل مباشر، جاءت التجربة بعد أيام من تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية من تصعيد المواجهة بشأن أوكرانيا، في ظل التوترات المرتبطة بإقليم كالينينجراد الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي.

حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

وفي سياق متصل، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تستهدف نحو 1600 فرد وكيان على خلفية الحرب في أوكرانيا، وفق ما أفاد به دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس».

وأوضح الدبلوماسيون أن القائمة الجديدة تضم بصورة أساسية أفرادًا وكيانات مرتبطة بالجيش الروسي وقطاع الصناعات الدفاعية، على أن تشمل العقوبات تجميد الأصول داخل الاتحاد الأوروبي وحظر السفر إلى دوله.

ومن المقرر أن يعتمد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الحزمة الجديدة رسميًا خلال اجتماع يُعقد الاثنين المقبل، بحسب المصادر ذاتها.