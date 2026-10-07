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القاهرة الإخبارية: بن غفير سلّح المستوطنين لمواصلة الهجمات على الفلسطينيين
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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القاهرة الإخبارية: بن غفير سلّح المستوطنين لمواصلة الهجمات على الفلسطينيين

بن غفير
بن غفير
إسراء صبري

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن ارتدادات الحرب على قطاع غزة كانت كبيرة جدًا على الضفة الغربية، التي ترزح تحت الاقتحامات والاعتقالات وهجمات المستوطنين.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات ازدادت منذ السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير قام بتسليح المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية بحجة الدفاع عن أنفسهم.

وأضافت السلامين، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أكثر من 30 فلسطينيًا ارتقوا برصاص المستوطنين، وليس برصاص قوات الاحتلال، منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، مؤكدة استمرار هذه الهجمات. 

وأشارت إلى اقتحام إيتمار بن غفير محيط طولكرم، معتبرة أن ذلك يأتي في سياق العملية الانتخابية التي يدّعي فيها اليمين المتطرف أنه سيعمل على محو الضفة الغربية وسحق مؤسسات السلطة الفلسطينية، رغم أن هذه المناطق تتبع، وفق اتفاقية أوسلو وتصنيفاتها، لمناطق السلطة الفلسطينية.

وأوضحت السلامين أن مخيمات شمال الضفة الغربية ما زالت تشهد تمركز جيش الاحتلال منذ 3 سنوات متتالية، مشيرة إلى استمرار العملية التي تحدثت عنها إسرائيل باسم «السور الواقي»، مضيفة أن نحو 40 ألف فلسطيني من سكان مخيمات شمال الضفة الغربية، في جنين وطولكرم ونور شمس، ما زالوا خارج مخيماتهم، فيما تمنع قوات الاحتلال الفلسطينيين من العودة إليها، بالتزامن مع هدم وتفجير المنازل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله قطاع غزة الضفة الغربية

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