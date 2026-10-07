خبير بالمجلس الروسي: لا طرف حقق انتصارًا حاسمًا في حرب غزة

قال إيفان بوشاروف، مدير برامج في المجلس الروسي للشؤون الدولية، إنه من المستحيل اعتبار ما جرى انتصارًا لإسرائيل أو لأي طرف في الحرب، موضحًا أن القضية الفلسطينية لم تُحل، ولا تقتصر على قطاع غزة، بل تشمل الضفة الغربية وحقوق العرب داخل إسرائيل.

وأضاف، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن حماس ليست مجرد حركة، وإنما أيديولوجية، ومن المستحيل تدمير الأيديولوجيات، مشيرًا إلى أن كل جانب عانى بشدة خلال الحرب، وبالتالي لا يمكن اعتبار أي طرف قد حقق انتصارًا حاسمًا.

وأوضح بوشاروف أن الحرب تسببت في تغيرات واضحة في وجهات النظر تجاه الصراع، مستشهدًا باستطلاعات رأي أظهرت ارتفاع تأييد الفلسطينيين بين الديمقراطيين في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن المشاهد والقضايا الإنسانية الناتجة عن الحرب أثرت في مواقف الرأي العام.