الدفاع المدني يعلن استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على غزة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم /الأربعاء/ استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما متطوع في الدفاع المدني، إثر غارة إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل،:"استشهد مواطنان أحدهما متطوع في الدفاع المدني ، جراء غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم قرب مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى نقل عدد من المصابين إثر الغارة".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف ودمر عددا من المنازل في حي الزيتون ، كما قصف أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية شرق مدينة غزة ، كما قصف معظم المناطق الشرقية في خان يونس بجنوب القطاع، ومخيمات دير البلح والبريج والمغازي (وسط) .