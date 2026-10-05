حفظ المصحف والتلاوة.. طريقة وشروط التقديم في رواق القرآن 2026 بالأزهر

يبحث الكثير عن طريقة التقديم في برامج رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر، حيث أعلن الأزهر عن استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالدفعة الجديدة وذلك بهدف توسيع نطاق برامج تحفيظ القرآن الكريم لعدد يصل إلى 35 ألف دارس.

ويتيح الجامع الأزهر من خلال برامج رواق القرأن، إتاحة الفرصة للأطفال والكبار الراغبين في الحفظ أو تطوير مهاراتهم في التلاوة، إلى جانب توفير برامج متخصصة للخاتمين الراغبين في إتقان التجويد ودراسة القراءات القرآنية.

شروط التقديم في أروقة القرآن 2026

تختلف شروط الالتحاق بحسب البرنامج الذي يرغب المتقدم في الالتحاق به، إذ يراعي الأزهر المرحلة العمرية ومستوى الحفظ وطبيعة البرنامج، ويحتاج المتقدمون إلى الالتزام بالشروط الخاصة بكل برنامج، والتي تتضمن في بعض الحالات اجتياز اختبارات القبول، سواء في مبادئ القراءة والكتابة بالنسبة للأطفال، أو في حفظ القرآن الكريم كاملًا بالنسبة لبرامج التجويد والقراءات.

كيفية التقديم في رواق القرآن والتجويد والقراءات

يمكن للراغبين في الالتحاق ببرامج رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم «من هنــــــــــــا»، واستكمال البيانات المطلوبة وفق البرنامج الذي يرغب المتقدم في الالتحاق به، ويُنصح المتقدم بمراجعة شروط البرنامج والأعداد المتاحة قبل إتمام التسجيل، خاصة أن طبيعة اختبارات القبول تختلف من برنامج إلى آخر.

الأزهر يوسع برامج تحفيظ القرآن الكريم

ويولي الأزهر الشريف اهتمامًا كبيرًا ببرامج تحفيظ القرآن الكريم، باعتبارها أحد المسارات الأساسية لخدمة كتاب الله وتعليم تلاوته وأحكامه، إلى جانب دورها في ترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال، وتوفر أروقة الجامع الأزهر بيئة تعليمية يشرف عليها محفظون ومعلمون متخصصون، من خلال منهج يجمع بين الحفظ والمراجعة والتلقين الصحيح والتدريب على أحكام التجويد، مع إتاحة برامج متخصصة لدراسة القراءات.

عداد المقبولين في أروقة القرآن 2026

تتوزع الدفعة الجديدة على مجموعة من البرامج التي تستهدف فئات عمرية ومستويات مختلفة، وتصل الأعداد المعلنة للقبول إلى 35 ألف دارس، وذلك على النحو التالي:

1. رواق القرآن الكريم للطفل

يستهدف هذا البرنامج الأطفال الراغبين في حفظ القرآن الكريم، ويعمل الجامع الأزهر على تقديمه طوال العام من خلال فروع الأروقة، بما يتيح للأطفال الاستفادة من برامج التحفيظ ويخفف من الأعباء عن أولياء الأمور، ويبلغ عدد الأطفال المقرر قبولهم 26 ألفًا و947 دارسًا، وتتراوح أعمار المتقدمين بين 5 و7 سنوات، حيث يشترط للقبول اجتياز اختبار في مبادئ القراءة والكتابة، على أن يكون القبول وفق الشروط والأعداد المحددة.

2. رواق القرآن الكريم للكبار

يفتح البرنامج الثاني المجال أمام الراغبين في حفظ كتاب الله من الفئات العمرية الأكبر، ويستقبل المتقدمين بداية من سن 14 عامًا فأكثر، حيث أعلن الجامع الأزهر الاستعداد لقبول 6 آلاف دارس جديد ضمن هذا البرنامج، وفق الضوابط والأعداد المقررة.

3. برنامج التجويد

يستهدف برنامج التجويد الأشخاص الذين أتموا حفظ القرآن الكريم ويرغبون في الوصول إلى مستوى أعلى من الإتقان، سواء في الحفظ أو في تطبيق أحكام التلاوة، ويتيح الجامع الأزهر 1300 مقعد جديد للدارسين من مختلف الأعمار، ويشترط للالتحاق بالبرنامج اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا.

4. رواق القراءات

أما برنامج رواق القراءات، فيخصص للخاتمين لكتاب الله تعالى حفظًا وأداءً، ممن يرغبون في دراسة القراءات القرآنية والتوسع فيها، ويشترط للمتقدم أن يكون حافظًا للقرآن الكريم، إلى جانب حفظ متني التحفة والجزرية، وكذلك اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا حفظًا وأداءً، ويستعد البرنامج لقبول 700 دارس جديد وفق الشروط والأعداد المحددة.

5. برنامج الإتقان للأطفال

ويضم الإعلان كذلك برنامج الإتقان المخصص للأطفال الذين أتموا حفظ كتاب الله تعالى، حيث حدد الجامع الأزهر عدد المقبولين في هذا البرنامج بـ 125 دارسًا فقط، ويتم اختيار المتقدمين وفق الشروط والضوابط المحددة للبرنامج.