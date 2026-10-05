قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية الأسبق: قعدت 4 شهور بالمكتب عام 2011 ومروحتش البيت غير في شم النسيم
6 أكتوبر مش إجازة.. موعد ترحيل العطلة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك
كامل الوزير: ممر القاهرة–دار السلام يعزز التكامل بين النقل البحري والبري والسككي
«الصحة»: تقديم خدمات التأمين الطبي لـ239 من المشاركين في منتدى أفريقيا بالعلمين
أخبار خدمية.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس اليوم
التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات جديدة لإنهاء معاناة المواطنين ومطالب بخفض الرسوم
أشهر 1.368 بطاقة صفراء.. معلومات بارزة عن حكم القمة 133 بين الزمالك والأهلي
تراجع جماعي بمؤشرات البورصة عند الإغلاق
ارتفاع قياسي في أسعار الموبايلات .. شعبة الاتصالات تكشف أسباب الزيادة
حسم الجدل قبل مواجهة الزمالك.. الجيش الرواندي يكشف موقفه من الصفقات
الأربعاء أول اجتماع للجنة دراسة اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان
بسبب أتعاب المحامي.. تأجيل دعوى ضد محمد صلاح لصالح محامٍ لجلسة 18 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حفظ المصحف والتلاوة.. طريقة وشروط التقديم في رواق القرآن 2026 بالأزهر

الازهر الشريف
الازهر الشريف
رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة التقديم في برامج رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر، حيث أعلن الأزهر عن استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالدفعة الجديدة وذلك بهدف توسيع نطاق برامج تحفيظ القرآن الكريم لعدد يصل إلى 35 ألف دارس. 

ويتيح الجامع الأزهر من خلال برامج رواق القرأن، إتاحة الفرصة للأطفال والكبار الراغبين في الحفظ أو تطوير مهاراتهم في التلاوة، إلى جانب توفير برامج متخصصة للخاتمين الراغبين في إتقان التجويد ودراسة القراءات القرآنية.

Al-Azhar Portal - بوابة الأزهر - الأزهر يُدين جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل

شروط التقديم في أروقة القرآن 2026

تختلف شروط الالتحاق بحسب البرنامج الذي يرغب المتقدم في الالتحاق به، إذ يراعي الأزهر المرحلة العمرية ومستوى الحفظ وطبيعة البرنامج، ويحتاج المتقدمون إلى الالتزام بالشروط الخاصة بكل برنامج، والتي تتضمن في بعض الحالات اجتياز اختبارات القبول، سواء في مبادئ القراءة والكتابة بالنسبة للأطفال، أو في حفظ القرآن الكريم كاملًا بالنسبة لبرامج التجويد والقراءات.

كيفية التقديم في رواق القرآن والتجويد والقراءات

يمكن للراغبين في الالتحاق ببرامج رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للتقديم «من هنــــــــــــا»، واستكمال البيانات المطلوبة وفق البرنامج الذي يرغب المتقدم في الالتحاق به، ويُنصح المتقدم بمراجعة شروط البرنامج والأعداد المتاحة قبل إتمام التسجيل، خاصة أن طبيعة اختبارات القبول تختلف من برنامج إلى آخر.

الأزهر يوسع برامج تحفيظ القرآن الكريم

ويولي الأزهر الشريف اهتمامًا كبيرًا ببرامج تحفيظ القرآن الكريم، باعتبارها أحد المسارات الأساسية لخدمة كتاب الله وتعليم تلاوته وأحكامه، إلى جانب دورها في ترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال، وتوفر أروقة الجامع الأزهر بيئة تعليمية يشرف عليها محفظون ومعلمون متخصصون، من خلال منهج يجمع بين الحفظ والمراجعة والتلقين الصحيح والتدريب على أحكام التجويد، مع إتاحة برامج متخصصة لدراسة القراءات.

الأزهر الشريف | وزارة الأوقاف

عداد المقبولين في أروقة القرآن 2026

تتوزع الدفعة الجديدة على مجموعة من البرامج التي تستهدف فئات عمرية ومستويات مختلفة، وتصل الأعداد المعلنة للقبول إلى 35 ألف دارس، وذلك على النحو التالي:

1. رواق القرآن الكريم للطفل

يستهدف هذا البرنامج الأطفال الراغبين في حفظ القرآن الكريم، ويعمل الجامع الأزهر على تقديمه طوال العام من خلال فروع الأروقة، بما يتيح للأطفال الاستفادة من برامج التحفيظ ويخفف من الأعباء عن أولياء الأمور، ويبلغ عدد الأطفال المقرر قبولهم 26 ألفًا و947 دارسًا، وتتراوح أعمار المتقدمين بين 5 و7 سنوات، حيث يشترط للقبول اجتياز اختبار في مبادئ القراءة والكتابة، على أن يكون القبول وفق الشروط والأعداد المحددة.

2. رواق القرآن الكريم للكبار

يفتح البرنامج الثاني المجال أمام الراغبين في حفظ كتاب الله من الفئات العمرية الأكبر، ويستقبل المتقدمين بداية من سن 14 عامًا فأكثر، حيث أعلن الجامع الأزهر الاستعداد لقبول 6 آلاف دارس جديد ضمن هذا البرنامج، وفق الضوابط والأعداد المقررة.

3. برنامج التجويد

يستهدف برنامج التجويد الأشخاص الذين أتموا حفظ القرآن الكريم ويرغبون في الوصول إلى مستوى أعلى من الإتقان، سواء في الحفظ أو في تطبيق أحكام التلاوة، ويتيح الجامع الأزهر 1300 مقعد جديد للدارسين من مختلف الأعمار، ويشترط للالتحاق بالبرنامج اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا.

4. رواق القراءات

أما برنامج رواق القراءات، فيخصص للخاتمين لكتاب الله تعالى حفظًا وأداءً، ممن يرغبون في دراسة القراءات القرآنية والتوسع فيها، ويشترط للمتقدم أن يكون حافظًا للقرآن الكريم، إلى جانب حفظ متني التحفة والجزرية، وكذلك اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا حفظًا وأداءً، ويستعد البرنامج لقبول 700 دارس جديد وفق الشروط والأعداد المحددة.

5. برنامج الإتقان للأطفال

ويضم الإعلان كذلك برنامج الإتقان المخصص للأطفال الذين أتموا حفظ كتاب الله تعالى، حيث حدد الجامع الأزهر عدد المقبولين في هذا البرنامج بـ 125 دارسًا فقط، ويتم اختيار المتقدمين وفق الشروط والضوابط المحددة للبرنامج.

حفظ القران برنامج رواق القران التقديم في روقا القران بالازهر التقديم في الازهر الشريف حفظ القران الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

ترشيحاتنا

الدولار

تجاوز الـ52.50 ..الدولار يواصل الصعود اليوم

أمين "الاتحاد العربي للتأمين

أمين الاتحاد العربي للتأمين: نستهدف وصول الأقساط لـ3% من حجم الناتج القومي بالمنطقة

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تعزز شفافية وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب

بالصور

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد