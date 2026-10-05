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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اختراق أمني يجبر BYD على إصلاح ثغرة خطيرة في شاحنتها

بي واي دي شارك 6
بي واي دي شارك 6
عزة عاطف

بدأت شركة «BYD» الصينية تطوير تحديث برمجي أمني لإصلاح ثغرة في شاحنتها البيك آب «شارك 6»، عقب نجاح باحثين في الأمن السيبراني بأستراليا في الوصول إلى أنظمة الشاحنة وإدارة عدد من وظائفها عن بُعد. 

وأطلقت الشركة تحقيقًا داخليًا لتقييم الحادثة وفحص أسطول طرازاتها للتأكد من عدم الحاجة لإجراء تحديثات مماثلة على سيارات أخرى.

تفاصيل الثغرة الأمنية والسيطرة على وظائف الشاحنة

استطاع فريق الباحثين في مختبرات «Fortify Labs» الأسترالية الوصول عبر مدخل غير مبرمج بكلمة مرور في الواجهة البرمجية لشاشة المعلومات والترفيه. 

ومكن هذا المنفذ الباحثين من تثبيت برمجيات خارجية أتاحت التحكم عن بُعد في وظائف تشغيلية تشمل المصابيح الأمامية، ومساحات الزجاج، وأقفال الأبواب، والنظام الصوتي، إضافة إلى الوصول إلى بيانات الموقع الجغرافي والميكروفون داخل المقصورة.

وجاء هذا الاختبار الميداني في إطار تقرير أعده برنامج «Four Corners» الأسترالي ونُشر في 21 سبتمبر 2026، حيث تمت عملية التحكم عبر استخدام شبكة اتصال خارجية أظهرت إمكانية التسلل إلى أجهزة التحكم الإلكترونية عبر ناقل البيانات (CAN bus) دون تعديل البرامج الثابتة للمركبة.

إجراءات بي واي دي والتحقيق في البرمجيات

فتحت «بي واي دي أستراليا» تحقيقًا رسميًا لإغلاق المسار غير المقصود الذي يسمح بتفعيل وضع تصحيح الأخطاء (ADB) عبر شاشة الترفيه. 

وأكدت الشركة إكمال تحديد السبب الرئيسي للخلل وبدء تطوير العلاج البرمجي المباشر لتسد الفجوة الأمنية.

وأوضحت الشركة أن التحديث الأمني الجديد سيُرسل لمالكي الشاحنة عبر الهواء (OTA) فور الانتهاء من عمليات الاختبار والتحقق الفني لضمان سلامة جميع الأنظمة الميكانيكية والكهربائية. 

وتجري الشركة دراسة شاملة لتحديد ما إذا كانت باقي الطرازات المباعة في الأسواق بحاجة لتحديثات مماثلة.

مخاطر السيارات المتصلة ومعايير الأمن السيبراني

تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على تحديات الأمن السيبراني في السيارات الحديثة القائمة على الاتصال المستمر بالإنترنت. 

وأكدت «بي واي دي» التزامها بالمعايير الدولية لسلامة البرمجيات وفق لائحة «UN R155»، مشيرة إلى أن منافذ الفحص التشخيصي (OBD) مزودة بأنظمة مصادقة وعزل فيزيائي لحماية بيانات المستخدمين. 

كما شددت الشركة على أن جميع بيانات العملاء تخزن محليًا وفق قوانين الخصوصية المعتمدة.

byd بي واي دي شارك 6 سيارة بي واي دي تحديثات بي واي دي البرمجية الأمن السيبراني للسيارات 2026

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