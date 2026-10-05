مرسيدس تودع أشهر سياراتها بعد 3 سنوات فقط من طرحها

قررت شركة «مرسيدس-بنز» سحب سيارتها السيدان الكهربائية «EQE» من أسطول طرازاتها المخصصة للسوق الأمريكي بحلول موديل عام 2027، وذلك بعد 3 أعوام فقط من إطلاقها التجاري؛ إثر ضعف المبيعات وعدم تحقيقها الإقبال المتوقع مقارنة بالفئة E الكلاسيكية.

ولم يقتصر القرار على الفئة القياسية، بل شمل أيضًا إلغاء نسختها عالية الأداء «Mercedes-AMG EQE».

إيقاف طرازات فائقة الفخامة وأداء هجين متطور

تضمن القرار إيقاف طرازين فاخرين إضافيين يبدأ سعرهما من حاجز 180,000 دولار أمريكي؛ وهما سيارة «مرسيدس-مايباخ EQS 680 SUV» الكهربائية الفاخرة، وسيارة «مرسيدس-AMG S63 E Performance» المزودة بمنظومة دفع هجينة القابلة للشحن (PHEV) مع محرك V8 بشاحن توربيني مزدوج.

ويعكس هذا التوجه مراجعة شاملة لجدوى السيارات فائقة الفخامة ذات المنظومات الكهربائية والهجينة المعقدة التي شهدت تباطؤًا في معدلات الطلب.

إعادة هيكلة استراتيجية التسمية والتحول الكهربائي

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة مرسيدس لإعادة تنظيم تشكيلة طرازاتها والتخلي التدريجي عن العلامة الفرعية «EQ» لتسمية السيارات الكهربائية ككيانات مستقلة ذات تصميم بيضاوي انسيابي.

وستستمر الشركة في تقديم النسخ الرياضية متعددة الاستخدامات «EQE SUV» و«EQS SUV» إضافة إلى سيدان «EQS» في الوقت الحالي، تمهيدًا للانتقال إلى الجيل الجديد من السيارات الكهربائية المعتمدة على منصة «MMA» الحديثة، والتي ستُدمج ضمن العائلات الأيقونية للشركة دون الفصل بين التصاميم الكهربائية والمحركات التقليدية.