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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة RAV4 الهجينة تسحق رانجلر V8 في سباق مفاجئ

تسارع تويوتا وجيب
تسارع تويوتا وجيب
عزة عاطف

أظهرت نتائج اختبارات تسارع حديثة أجرتها قناة «The Fast Lane Car» التفوق الميداني للمنظومات الهجينة القابلة للشحن بمأخذ كهربائي (PHEV) على المحركات التقليدية ذات السعة الكبيرة، بعدما تمكنت سيارة «تويوتا راف فور GR سبورت 2026» من التغلب على «جيب رانجلر 392» المزودة بمحرك V8 بسعة 6.4 لتر. 

وتعكس هذه التجربة التحول الجاري في قطاع السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، حيث باتت التقنيات الكهربائية توفر تسارعًا واستجابة فورية تتجاوز القدرات الميكانيكية لسيارات الطرق الوعرة القوية.

أداء المنظومة الهجينة وأرقام التسارع لسيارة تويوتا

تعتمد «تويوتا راف فور GR سبورت» على منظومة دفع هجينة تولد قوة إجمالية تبلغ 324 حصاناً، مدعومة بحزمة بطارية بسعة 22.7 كيلوواط/ساعة ومحركين كهربائيين يوزعان العزم فوريًا على العجلات الأربع. 

وخلال الجولات الاختبارية، انطلقت السيارة من السكون إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كم/ساعة) خلال 5.6 ثانية فقط، وسجلت زمناً قدره 13.97 ثانية لقطع مسافة ربع الميل. 

وتفوقت هذه الفئة القابلة للشحن بفارق واضح عن طراز «راف فور وودلاند» الهجين القياسي الذي يولد قوة 236 حصانًا.

تحديات المرتفعات ومحرك جيب رانجلر V8

في المقابل، تميزت سيارة «جيب رانجلر 392» بمحرك «هيمي» V8 بسعة 6.4 لتر ينتج قوة 470 حصاناً، غير أن وزن المركبة البالغ نحو 2268 كجم (5000 رطل) وتأثير المرتفعات العالية على محركات السحب الطبيعي أثرا سلبًا على استجابتها.

وعلى الرغم من تفعيل نمط الإطلاق المخصص للطرق الوعرة (Off-Road Plus)، سجلت رانجلر زمنًا قدره 14.39 ثانية في انطلاقة ربع الميل، لتتفوق تويوتا راف فور الهجينة وتستمر في التقدم حتى الوصول إلى محدد السرعة الأقصى البالغ 117 ميلاً في الساعة.

إعادة تعريف مفهوم الأداء في السيارات العائلية

تؤكد هذه النتائج التطوير المستمر الذي تجريه الشركات على السيارات المدمجة العائلية، إذ توفر المنظومات الكهربائية عزوماً فورية عند الانطلاق دون تأخير، مما يحسن كفاءة استهلاك الوقود ويمنح السيارات تسارعًا يضاهي السيارات الرياضية. 

ويأتي هذا الاختبار ليثبت أن تقنيات الدفع الهجين القابلة للشحن أصبحت منافسًا حقيقيًا لمحركات الثماني أسطوانات التقليدية في مقاييس التسارع المباشر.

تويوتا راف فور 2026 تسارع تويوتا وجيب تويوتا راف فور PHEV جيب رانجلر 392 سيارات هجينة 2026

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