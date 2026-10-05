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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو تودع مصنعها التاريخي بإنتاج مليون سيارة M

بي إم دبليو نوي كلاس
بي إم دبليو نوي كلاس
عزة عاطف

احتفلت شركة «بي إم دبليو» بإنجاز تاريخي متمثل في إنتاج السيارة رقم 1000000 من قطاع الأداء العالي «M». 

وخرجت السيارة الاحتفالية من خطوط تجميع المصنع الرئيسي للمجموعة في مدينة ميونخ الألمانية، وهو المصنع الذي يستعد للتحول الكامل لنشاط الإنتاج الكهربائي حصريًا لبناء الجيل القادم من طرازات العلامة.

ةسيارة M3 برتقالية تسجل الرقم المليون

جاءت السيارة رقم 1000000 من طراز «بي إم دبليو M3» (G80) مطلية باللون البرتقالي الناري «Fire Orange III» الخاص. ويتزامن هذا الرقم مع الاحتفال بالذكرى 40 لإطلاق طراز M3 الذي يُعد أحد أبرز الأعمدة التاريخية لقسم الأداء العالي منذ تأسيسه، مما يضفي رمزيّة خاصة على الخروج الفعلي للسيارة المليون من الورش المخصصة لتجميعها. 

استثمار بقيمة 650 مليون يورو لتحويل مصنع ميونخ

أنفقت مجموعة بي إم دبليو استثمارات بلغت نحو 650 مليون يورو لإعادة هيكلة وتطوير مصنع ميونخ الرئيسي الذي تأسس عام 1922. 

وشملت أعمال التطوير بناء ورشة هيكل جديدة ومناطق تجميع ولوجستيات حديثة تغطي ثلث مساحة المصنع الممتدة، بهدف تهيئته لإنتاج الطرازات الكهربائية بالكامل ابتداءً من عام 2027 دون إيقاف عمليات التصنيع الحالية.

إنتاج أول سيارة M3 كهربائية بالكامل

يتولى مصنع ميونخ تصنيع الجيل الكهربائي الجديد كليًا من طراز «M3» المعتمِد على منصة «نوي كلاس» المتطورة.

وسيكون هذا الطراز أول سيارة أداء عالي كهربائية بالكامل تنتجها الفئة الرياضية، حيث سيُصنّع جنبًا إلى جنب مع طراز «بي إم دبليو i3» الكهربائي، ليقود المصنع التاريخي التحول الشامل نحو التنقل الكهربائي لعلامة بي إم دبليو.

BMW M3 Fire Orange مصنع بي إم دبليو ميونخ بي إم دبليو نوي كلاس بي إم دبليو M3 الكهربائية

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