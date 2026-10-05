مازدا وInitial D تعيدان أسطورة RX-7 بسيارتين أيقونيتين

كشفت شركة «مازدا» عن أحدث تعاون رسمي لها مع سلسلة الأنيمي والمانجا اليابانية الشهيرة «إنيشال دي» (Initial D)، لتقديم مجسمين معدنيين بمقياس 1:64 لطرازي «RX-7 FC» و«RX-7 FD». ويأتي هذا التعاون الاحتفالي تمهيدًا للذكرى 60 لإطلاق المحرك الدوار الذي اشتهرت به الشركة اليابانية منذ تقديم طراز «كوزمو سبورت» عام 1967.

طرازا الأخوين تاكاهاشي وحضور المحرك الدوار

تستحضر المجموعة المزدوجة سيارتي الأخوين تاكاهاشي اللذين لعبا دورًا رئيسيًا في أحداث السلسلة إلى جانب سيارة تويوتا AE86.

وتضم المجموعة السيارة البيضاء «Savanna RX-7 FC3S» الخاصة بالسائق ريوسوكي تاكاهاشي، والسيارة الصفراء «Efini RX-7 FD3S» الخاصة بشقيقه كيسوكي تاكاهاشي، حيث جرى تصنيع المجسمين بدقة عالية لتجسيد تفاصيل النسخ الأصلية التي ظهرت في سباقات الطرق الجبلية.

تفاصيل العرض الاحتفالي وتصميم العبوة

تأتي السيارتان داخل عبوة عرض خاصة تعكس أجواء السباقات الفجرية على الطرق الجبلية، حيث جرى تثبيت المجسمين بزوايا مائلة لإعطاء انطباع الحركة والديناميكية أثناء التسابق.

كما تتضمن العبوة خلفية فنية مطبوعة بتوقيع مؤلف السلسلة شويتشي شيجينو، وتُعد هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها شركة مازدا رسميًا مع حقوق «إنيشال دي» لإنتاج منتج مرخص يحمل شعار العلامتين.