قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1.7 مليون دولار| موقف ياسر إبراهيم من الانتقال إلى بيراميدز.. تفاصيل
حملات رقابية على الأسواق.. قرار عاجل من التموين بشأن أسعار الخبز الحر
بكام رغيف العيش والفينو.. التموين تعلن الأسعار الرسمية وتحذر المخالفين
وزير النقل مهنئا الرئيس السيسي بانتصار أكتوبر: ستظل واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري
زيلينسكي: مسيرات روسية استهدفت سفينة اندلعت فيها النيران في البحر الأسود
ولي الأمر برأها.. القبض على المتهمة بالتعدي على طفل في الإسماعيلية
يمنح الكرة الذهبية لمدربه.. سباليتي يشيد بمحمد صلاح
زيادة أسعار الذهب في منتصف التعاملات
الوزراء: مصر ترسخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية
«أسوشيتد برس»: جنود و عائلات قتلى تطالب الجيش الأمريكي بكشف ملابسات هجوم إيراني بمسيّرة في الكويت
الداخلية تضرب البؤر الإجرامية.. مصرع 8 عناصر وضبط مخدرات وأسلحة بـ152 مليون جنيه
ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«أسوشيتد برس»: جنود و عائلات قتلى تطالب الجيش الأمريكي بكشف ملابسات هجوم إيراني بمسيّرة في الكويت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

كشف تقرير لوكالة «أسوشيتد برس» أن جنودًا أمريكيين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية على منشأة عسكرية في ميناء الشعيبة بالكويت، إلى جانب عائلات جنود قُتلوا في الهجوم، يطالبون قيادة الجيش الأمريكي بتوضيح ملابسات الهجوم والتحقيق في طريقة التعامل مع التحذيرات الاستخباراتية السابقة بشأن التهديد.

وبحسب التقرير، وقع الهجوم في الأول من مارس، بعد يوم واحد من بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب ضد إيران، عندما كان ضابط الصف الثالث روبرت مارزان ينسق إمدادات عسكرية أمريكية في ميناء الشعيبة.

واخترقت طائرة مسيّرة سقف المنشأة وانفجرت داخلها، ما أسفر عن استشهاد مارزان، الذي أمضى 36 عامًا في الخدمة العسكرية، إلى جانب مقتل خمسة جنود آخرين وإصابة عشرات آخرين، في واحدة من أكثر الهجمات دموية على القوات الأمريكية منذ بدء عملية «إبيك فيوري» في 28 فبراير.

تحذيرات لم تؤخذ بالجدية الكافية

ونقلت «أسوشيتد برس» عن جنود شاركوا في الهجوم أو كانوا على صلة بإحاطات أمنية سابقة قولهم إن قادة عسكريين تلقوا تحذيرات من تعرض المنشأة، وهي مبنى مستطيل يقع داخل منطقة ميناء صناعية جنوب مدينة الكويت، لهجوم بطائرة مسيّرة.

وقال بعض الجنود إن هذه التحذيرات لم تحظَ بالاستجابة الكافية، فيما أشار آخرون إلى أن ضباطًا كبارًا ضغطوا من أجل إعلان انتهاء حالة الخطر، قبل نقل الجنود من أماكن أكثر أمانًا داخل مخابئ قريبة.

ولم يتضح من إفادات الجنود من اتخذ القرار النهائي بشأن نقل القوات من تلك المواقع الآمنة، إلا أن عددًا من المصابين قالوا إن الإصابات الخطيرة التي تعرضوا لها لم تحظَ بالعلاج بالسرعة أو الكفاءة المطلوبة خلال الأسابيع التي أعقبت الهجوم.

وقالت تينا مارزان، أرملة الضابط روبرت مارزان، للوكالة: «لدينا الحق في معرفة ما حدث بالفعل»، مضيفة أن أي شخص تثبت مسؤوليته عن وقوع أخطاء يجب أن يخضع للمساءلة.

شهادات من داخل المعركة

استند تقرير «أسوشيتد برس» إلى مقابلات مع 13 جنديًا أمريكيًا، معظمهم من الضباط الذين كانوا يشغلون مواقع مسؤولية رئيسية في المنشأة أو لديهم معرفة بالإحاطات رفيعة المستوى التي سبقت الهجوم.

كما تحدثت الوكالة مع عدد من عائلات الجنود القتلى، المعروفة باسم «عائلات النجمة الذهبية»، والذين قال بعضهم إنهم يطرحون مخاوفهم علنًا للمرة الأولى، مطالبين الجيش الأمريكي بمراجعة ما يعتبرونه أوجه قصور في الاستعداد والتعامل مع التهديد.

وأشارت الوكالة إلى أن بعض الجنود تحدثوا علنًا، وهو أمر نادر بالنسبة للعسكريين الذين لا يزالون في الخدمة، بينما تحدث آخرون دون الكشف عن هوياتهم خشية التعرض لإجراءات انتقامية.

حصيلة متزايدة للحرب

ويأتي الكشف عن ملابسات الهجوم في وقت تقترب فيه الحرب الأمريكية الإيرانية من شهرها الثامن، بعدما كان ترامب قد وصفها في بدايتها بأنها «مغامرة صغيرة» متوقعًا انتهاءها سريعًا.

وبحسب «أسوشيتد برس»، بلغت الخسائر الأمريكية حتى الآن 19 عسكريًا قتيلًا وأكثر من 800 مصاب، فيما وصلت تكلفة العمليات العسكرية إلى ما لا يقل عن 44 مليار دولار.

ورفض الجيش الأمريكي التعليق على ما ورد في تقرير الوكالة بشأن هجوم ميناء الشعيبة، موضحًا أنه لم يقدم بعد إحاطة إلى عائلات الجنود الذين قُتلوا بشأن نتائج التحقيق في الهجوم. كما رفضت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» التعليق.

وكالة «أسوشيتد برس» الجيش الأمريكي مسيّرة إيرانية منشأة عسكرية ميناء الشعيبة بالكويت إيران إمدادات عسكرية أمريكية وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترديد الأذكار

هل الذكر بالقلب دون تحريك الشفتين له ثواب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

النائب محمد بلتاجي

فلوس النظافة فين؟.. مقترح برلماني لإنشاء منظومة تكشف حصيلة الرسوم وأوجه إنفاقها

النائب الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

عضو «إسكان النواب» يقترح صندوقًا عقاريًا لجودة الحياة وشراكة جديدة مع القطاع الخاص

الرئيس السيسي

أمين عام حماة الوطن مهنئا الرئيس السيسي: نصر أكتوبر جسد إرادة الشعب وصلابة القوات المسلحة

بالصور

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد