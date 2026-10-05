علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

وجه علاء ميهوب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الخسارة أمام جنوب إفريقيا في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

وقال علاء ميهوب، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «الفترة ما بعد كأس العالم والأحداث الكثيرة جدًا، أرى أن حياة حسام حسن الشخصية أثرت عليه مليون في المائة، على اتزانه وتفكيره وتصريحاته، وأصبح لديه مشاكل مع كل الناس».

وأضاف: «طبيعي أن اتحاد الكرة يحاول أن يصلح موضوع محمد الشناوي ويسانده ويدعمه، الشناوي حارس مرمى منتخب مصر وكابتن النادي الأهلي».

ووجه ميهوب رسالة مباشرة إلى حسام حسن، قائلًا: «أنت مدير فني فقط، لا شأن لك بعمل اتحاد الكرة».

نتيجة مباراة منتخب مصر و جنوب أفريقيا وديا

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعداداتهما للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وسجل ديثيجان هدف الفوز لصالح منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير.