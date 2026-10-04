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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يتدخل في تبديل مفاجئ : مين قال إن زيكو اللي هيخرج؟

حسام حسن
حسام حسن
عمرو مصطفى

شهدت مباراة منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا الودية، المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي، لقطة أثارت الجدل خلال أحداث اللقاء، بعدما تدخل حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، في أحد التبديلات.

 حسام حسن يتدخل

بدأت الواقعة عقب تجهيز مصطفى زيكو للخروج من الملعب وإجراء التبديل، قبل أن يتدخل حسام حسن ويسأل الإداري قائلًا: «مين قال إن زيكو اللي هيخرج؟».

وبعد لحظات، تقرر خروج عمر مرموش بدلًا من مصطفى زيكو، ليستمر الأخير داخل أرض الملعب، في لقطة لفتت أنظار المتابعين خلال المباراة.

ويخوض منتخب مصر مواجهة جنوب إفريقيا وديًا على استاد القاهرة، ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات المقبلة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم الفنية خلال فترة التوقف الدولي.
 

حسام حسن منتخب مصر جنوب إفريقيا زيكو مصطفى زيكو

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